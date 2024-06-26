Стало известно, когда в Омске отключат горячее водоснабжение

В 2021 году этот документ утратил свою силу, так как было принято новое постановление — СанПиН 2.1.3684-21. В нем уже не были указаны конкретные сроки. Теперь ориентиром по примерным срокам может служить письмо Минстроя, которое ссылается на старое, но все еще действующее постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170. В нем рекомендуется проводить ремонт, связанный с прекращением горячего водоснабжения, в течение 14 дней.