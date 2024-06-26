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Published Сегодня, 02:30

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Updated Сегодня, 02:30

иллюстрация

Стало известно, когда в Омске отключат горячее водоснабжение

26 июня 2024, 02:30
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
«Омск РТС» опубликовала график отключений горячей воды во всех городских округах Омска. Когда, где и на сколько отключат воду в квартирах омичей — в материале Города55.

Почему летом отключают горячую воду

В России есть «традиция»: каждый год с мая по конец августа в многоквартирных домах отключают горячую воду для проведения профилактических работ. Обычно эти работы занимают 10–14 дней.

Во время плановых отключений проводятся профилактические работы в системе горячего водоснабжения. Это позволяет выявить и устранить возможные неполадки в работе сетей, которые могут привести к авариям. Также воду могут отключить внепланово в случае аварий на сетях. Такие отключения обычно носят кратковременный характер.

отключение воды 2024отключение воды 2024
отключение воды 2024
Фото: gorod55.ru

Многих интересует вопрос, почему трубы необходимо менять каждый год. Давайте разберемся. Вода, которая течет из вашего крана и которую вы используете для горячего водоснабжения, должна быть не менее 60 градусов. Чтобы достичь такой температуры, вода проходит долгий путь от ТЭЦ. В зимнее время температура воздуха снаружи трубы может опускаться до минус 30 градусов. В таких условиях вода должна подаваться под высоким давлением и при более высокой температуре, чтобы компенсировать потерю тепла.

Из-за воздействия высоких температур и перепадов давления трубы и насосное оборудование изнашивается довольно быстро. Металл подвергается коррозии, что может привести к протечкам. Поэтому систему горячего водоснабжения необходимо регулярно обслуживать и проводить ежегодную профилактику.

Отключение холодной воды происходит редко, так как износ труб, по которым она течет, гораздо меньше. Обычно ее перекрывают только в случае крупных поломок на участках водопровода.

Второй вопрос, который волнует людей: почему именно летом происходят отключения воды? Дело в том, что водопровод и отопительная система тесно связаны. Ежегодно им требуется профилактика и ремонт, поэтому отключения проводятся летом, когда на улице тепло, а в квартирах комфортная температура без отопления. Эта взаимосвязь позволяет снизить стоимость горячей воды в среднем в два-три раза.

Подведем итог: такие профилактические меры помогают избежать большинства серьезных аварий. Однако там, где трубы были заменены или теплосети отремонтированы с нарушениями качества, может произойти чрезвычайная ситуация.

На сколько отключают горячую воду летом

В России горячую воду обычно отключают на 10–14 дней. Это указано в санитарных правилах «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения…» (пункт 3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09): «В период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток».

В 2021 году этот документ утратил свою силу, так как было принято новое постановление — СанПиН 2.1.3684-21. В нем уже не были указаны конкретные сроки. Теперь ориентиром по примерным срокам может служить письмо Минстроя, которое ссылается на старое, но все еще действующее постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170. В нем рекомендуется проводить ремонт, связанный с прекращением горячего водоснабжения, в течение 14 дней.

отключение воды на неопределенный срокотключение воды на неопределенный срок
отключение воды на неопределенный срок
Фото: gorod55.ru

Отметим, что в каждой конкретной ситуации продолжительность ремонта определяется местными органами власти. Как вы заметили, двухнедельный срок является всего лишь рекомендацией. Именно местные власти принимают окончательное решение о том, на какой период будет отключена горячая вода.

За месяц до окончания отопительного сезона ремонтные организации представляют в районную администрацию график проведения работ для утверждения. За два дня до запланированного отключения горячей воды жильцы должны быть уведомлены об этом (согласно пункту 5.1.5 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170).

Расписание отключения горячей воды в Омске

С 21 мая в Омске начался сезон отключения горячего водоснабжения. В течение этого периода без горячей воды останутся жители 778 домов, включая школы и детские сады. Важно отметить, что отключение воды будет происходить поэтапно.

Плановые работы запланированы на следующие периоды:

  • с 19 июня по 2 июля — ТЭЦ № 2 и № 5;
  • с 25 июня по 8 июля — ТЭЦ № 3 и часть домов на Левом берегу;
  • с 11 по 24 июля — ТЭЦ № 5;
  • с 30 июля по 12 августа — ТЭЦ № 2 и ТЭЦ № 5;
  • с 5 по 12 августа — ТЭЦ № 4.

Для удобства омичей на официальном сайте «Омск РТС» создан специальный инструмент — виджет. С его помощью можно легко узнать график отключения горячей воды в вашем доме. Чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно перейти по ссылке и ввести свой адрес в соответствующее поле.

задержка в подаче горячего водоснабжениязадержка в подаче горячего водоснабжения
задержка в подаче горячего водоснабжения
Фото: gorod55.ru

Куда обращаться, если горячую воду не включили

Если вы столкнулись с задержкой в подаче горячего водоснабжения, вы можете обратиться в ресурсоснабжающую организацию. Контакты организации указаны на обратной стороне квитанции.

Также можно позвонить по номеру 78-78-78 в единую диспетчерскую службу мэрии и сообщить об отсутствии горячей воды. Оператор службы сможет выяснить причину отключения и сообщить о сроках подачи водоснабжения.

Если вы получаете тепловую энергию от АО «Омск РТС» и оплачиваете ее напрямую, вы можете обратиться за помощью по телефону горячей линии в Омске: 8 (3812) 945-017 (многоканальный).

Сезон «тазиков» продолжается. Омичам показали график отключения воды до конца лета
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