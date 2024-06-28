gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В омском дептрансе объяснили, почему валидаторы принимают не все карты

Продленные не годятся: дептранс объяснил, почему не получается оплатить проезд картой

28 июня 2024, 05:43
Фото: gorod55.ru

В омском дептрансе объяснили, почему валидаторы принимают не все карты

Если валидатор не считывает карту, пассажиру надо платить наличными.

Многие омичи сейчас сталкиваются в муниципальном транспорте с проблемой: валидаторы не считывают банковские карты. В департаменте транспорта городской администрации объяснили, что это может быть связано с автоматическим продлением срока действия карт рядом российских банков. Такие карты могут не подходить для расчетов в автобусе.

— По техническим причинам не все карты с продленным сроком действия принимаются к оплате валидаторами, — уточнили в дептрансе.

Эта ситуация создает ряд неудобств: обладателю карты приходится специально снимать наличные для оплаты проезда. К тому же цена вопроса может существенно вырасти: с 1 июля при расчете картой проезд стоит 35 рублей, а при оплате наличными — 40. Поменять карту может быть не так просто.

— Когда пришел срок менять карту, я просто получил в онлайн-банке уведомление о том, что срок действия продлен, — рассказал Городу55 один из читателей. — Потом, придя в банк по другому вопросу, я спросил: «Карта не читается в транспорте, можно пластик перевыпустить?» Мне ответили: «Нет, только после окончания срока, до которого продлили…».

В любом случае проблемы, возникающие с банковскими картами в муниципальном транспорте, оказываются при текущем положении дел проблемами пассажира. Если карта не считывается, ее обладатель должен приложить к валидатору другую карту или найти наличные и заплатить больше, даже если он считает это несправедливым.

Омский Горсовет одобрил повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Общество#Общественный транспорт#Новости#Муниципальный транспорт#Дептранс
Подпишитесь
«Закроют» на двухлетний ремонт. Как выглядит устаревший ДК «Химик» в Омске
Сегодня, 06:11
Выделят 218 квартир. Омичам показали, как строится дом для переселенцев
Сегодня, 02:58
Климат как на Северном Кавказе. Что будет с погодой в Омске через 60 лет
Вчера, 03:28
После Дня молодежи омичей развезут по домам в разные районы города. Публикуем схему
Сегодня, 03:31
Судебные распри. «Кедру» нельзя продавать землю с кортами в парке 30-летия ВЛКСМ
Вчера, 09:47
Омские власти потратят 2 млн рублей на проживание беженцев в гостинице «Иртыш»
Вчера, 06:41