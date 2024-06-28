Продленные не годятся: дептранс объяснил, почему не получается оплатить проезд картой

Многие омичи сейчас сталкиваются в муниципальном транспорте с проблемой: валидаторы не считывают банковские карты. В департаменте транспорта городской администрации объяснили, что это может быть связано с автоматическим продлением срока действия карт рядом российских банков. Такие карты могут не подходить для расчетов в автобусе.