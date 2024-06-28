Продленные не годятся: дептранс объяснил, почему не получается оплатить проезд картой

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Многие омичи сейчас сталкиваются в муниципальном транспорте с проблемой: валидаторы не считывают банковские карты. В департаменте транспорта городской администрации объяснили, что это может быть связано с автоматическим продлением срока действия карт рядом российских банков. Такие карты могут не подходить для расчетов в автобусе.
— По техническим причинам не все карты с продленным сроком действия принимаются к оплате валидаторами, — уточнили в дептрансе.
Эта ситуация создает ряд неудобств: обладателю карты приходится специально снимать наличные для оплаты проезда. К тому же цена вопроса может существенно вырасти: с 1 июля при расчете картой проезд стоит 35 рублей, а при оплате наличными — 40. Поменять карту может быть не так просто.
— Когда пришел срок менять карту, я просто получил в онлайн-банке уведомление о том, что срок действия продлен, — рассказал Городу55 один из читателей. — Потом, придя в банк по другому вопросу, я спросил: «Карта не читается в транспорте, можно пластик перевыпустить?» Мне ответили: «Нет, только после окончания срока, до которого продлили…».
В любом случае проблемы, возникающие с банковскими картами в муниципальном транспорте, оказываются при текущем положении дел проблемами пассажира. Если карта не считывается, ее обладатель должен приложить к валидатору другую карту или найти наличные и заплатить больше, даже если он считает это несправедливым.