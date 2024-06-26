Омский Горсовет одобрил повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте

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Сегодня, 26 июня, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание. Одним из пунктов повестки стал вопрос о стоимости проезда в муниципальном транспорте. Как уже писал Город55, в последний раз билеты в омских автобусах, троллейбусах и трамваях дорожали 1 января 2019 года, и за прошедшие с того времени 5 с половиной лет затраты перевозчиков существенно выросли, что подтверждается ростом экономически обоснованных тарифов. Поэтому появилась инициатива: поднять цену проезда.
Авторы предложения исходили из того, что в других российских городах-миллионниках (Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Красноярске и т. д.) проезд дорожает регулярно, а в Казани и Перми очередное повышение стоимости произошло в текущем году. В среднем в 14 крупнейших городах страны проезд стоит 35 рублей за наличные и 33 рубля по банковской карте. Омск с его 30 и 25 рублями соответственно занимает в этом рейтинге предпоследнюю позицию.
— Экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров, утверждаемые РЭК, растут ежегодно вместе с ценами на топливо, горюче-смазочные материалы, запасные части, шины, услуги, приобретение подвижного состава на условиях финансового лизинга, обязательное страхование пассажиров, — рассказал депутатам глава дептранса Вадим Кормилец на предварительном обсуждении в комитете по вопросам транспортной инфраструктуры.
В частности, метан за последние 5 лет подорожал на 53%, тяговая электроэнергия — на 33%, дизельное топливо на 32%, газовое моторное топливо — на 9%. Стоимость лизинга выросла на 79%, а заработная плата сотрудников — на 75%. Учитывая все это, администрация Омска предложила повысить стоимость проезда до 35 рублей банковской картой и до 40 рублей наличными.
Депутаты единогласно поддержали это предложение в профильном комитете, на сегодняшнем пленарном заседании народные избранники тоже проголосовали «за». Цены на билеты вырастут с 1 июля, но само решение позволит снизить нагрузку на дефицитный городской бюджет и перераспредить сэкономленные средства.
Стоит отметить, что уже сейчас пассажиры омского муниципального транспорта могут оплачивать проезд со скидкой 8 рублей, если они рассчитываются через систему быстрых платежей. Специальные NFC-таблички с QR-кодами уже установлены в трамваях и троллейбусах, а 1 июля они появятся и в автобусах. Смартфон с функцией NFC можно приложить непосредственно к табличке, либо можно считать QR-код камерой телефона. Для считывания кода подойдет любое приложение по распознаванию или мобильное приложение СБПэй, к которому привязан банковский счет.
Кроме того, владельцы карт «Омка» при пополнении транспортных карт могут получить кэшбек в размере 5%. Максимальный размер кэшбека в месяц — 1000 рублей на одного пользователя, для его получения требуется регистрация в программе лояльности АО «НСПК» на официальном сайте https://vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!».
Воспользоваться скидкой или получить кэшбек омичи смогут до конца сентября. В дальнейшем сроки действия специальных предложений могут быть продлены.