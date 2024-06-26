Омскому дептрансу придется бороться с подделками QR-кода в муниципальном транспорте

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
На очередном пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе о QR-кодах. Эта тема возникла в ходе обсуждения транспортных проблем: как уже писал Город55, мэрия предложила повысить стоимость билета, а в качестве частичной компенсации ввела скидку для пассажиров, которые рассчитываются через систему быстрых платежей. Специальные NFC-таблички с QR-кодами уже установлены в трамваях и троллейбусах, а 1 июля они появятся и в автобусах. Депутаты, услышав это, обратили внимание чиновников на возможные «подводные камни».
— Обратите внимания, код легко подделать, наклеив поверх него фальшивый, — отметил Антон Ремнев.
Докладчик, директор департамента транспорта Вадим Кормилец, ответил на это, что все продумано.
— Мы об этом предупреждены, — объяснил чиновник. — Все экипажи перед выходом на рейс будут проводить соответствующую проверку…
Напомним: с 1 июля проезд в муниципальном транспорте подорожает до 35 рублей по карте и до 40 рублей за наличные. Если рассчитываться через систему быстрых платежей, можно сэкономить на каждой поездке 8 рублей.