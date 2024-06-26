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Омский дептранс предупредили о возможных подделках QR-кода в автобусах

Омскому дептрансу придется бороться с подделками QR-кода в муниципальном транспорте

26 июня 2024, 08:36
Фото: 1MI

Омский дептранс предупредили о возможных подделках QR-кода в автобусах

Это связано с появлением новой скидки для пассажиров.

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе о QR-кодах. Эта тема возникла в ходе обсуждения транспортных проблем: как уже писал Город55, мэрия предложила повысить стоимость билета, а в качестве частичной компенсации ввела скидку для пассажиров, которые рассчитываются через систему быстрых платежей. Специальные NFC-таблички с QR-кодами уже установлены в трамваях и троллейбусах, а 1 июля они появятся и в автобусах. Депутаты, услышав это, обратили внимание чиновников на возможные «подводные камни».

— Обратите внимания, код легко подделать, наклеив поверх него фальшивый, — отметил Антон Ремнев.

Докладчик, директор департамента транспорта Вадим Кормилец, ответил на это, что все продумано.

— Мы об этом предупреждены, — объяснил чиновник. — Все экипажи перед выходом на рейс будут проводить соответствующую проверку…

Напомним: с 1 июля проезд в муниципальном транспорте подорожает до 35 рублей по карте и до 40 рублей за наличные. Если рассчитываться через систему быстрых платежей, можно сэкономить на каждой поездке 8 рублей.

Омский Горсовет одобрил повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте
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#Николай Эйхвальд#Омск#Общественный транспорт#Новости#Вадим Кормилец#Дептранс
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Омский Горсовет одобрил повышение стоимости проезда в муниципальном транспорте
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