Омскому дептрансу придется бороться с подделками QR-кода в муниципальном транспорте

На очередном пленарном заседании Омского городского Совета речь шла в том числе о QR-кодах. Эта тема возникла в ходе обсуждения транспортных проблем: как уже писал Город55, мэрия предложила повысить стоимость билета, а в качестве частичной компенсации ввела скидку для пассажиров, которые рассчитываются через систему быстрых платежей. Специальные NFC-таблички с QR-кодами уже установлены в трамваях и троллейбусах, а 1 июля они появятся и в автобусах. Депутаты, услышав это, обратили внимание чиновников на возможные «подводные камни».