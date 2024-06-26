Полет на «кукурузнике». Омичам рассказали, сколько будет стоить билет до Усть-Ишима

Напомним, что рейс будет прямым. Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам, вплоть до 25 октября. Вылет из Омска в Усть-Ишим запланирован на 10 часов утра, а из Усть-Ишима в Омск — на 14 часов дня. В небе пассажиры проведут 2 часа 15 минут.