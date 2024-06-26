Полет на «кукурузнике». Омичам рассказали, сколько будет стоить билет до Усть-Ишима

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:56
Гендиректор красноярской авиакомпании «Аэропром» Юрий Афанасьев назвал ориентировочную стоимость билетов на рейсы из Омска в Усть-Ишим. Полеты по этому направлению планируется начать уже с 1 июля, однако билеты в продажу пока не поступили.
«Про цену билетов я пока сказать не могу, так как сам сейчас в командировке нахожусь. Этим занимались мои заместители. Но вообще там стоимость была не очень высокая, порядка трех тысяч, что ли», — рассказал Афанасьев «СуперОмску».
Отметим, что пассажирские перевозки будут осуществляться на самолетах Ан-2, более известных как «кукурузники».
«Техника у нас хорошая, мы ее стараемся поддерживать в нормальном рабочем состоянии. Мы в Бурятии тоже возим пассажиров, в Томске работаем. Поэтому, тьфу-тьфу-тьфу, пока не было претензий и нареканий к нам по технике», — поделился гендиректор «Аэропрома».
При этом взлетно-посадочная полоса в Усть-Ишиме до сих пор не прошла процедуру приемки. Это может быть связано с наводнением, которое может замедлить процесс.
Напомним, что рейс будет прямым. Полеты будут осуществляться по понедельникам, средам и пятницам, вплоть до 25 октября. Вылет из Омска в Усть-Ишим запланирован на 10 часов утра, а из Усть-Ишима в Омск — на 14 часов дня. В небе пассажиры проведут 2 часа 15 минут.