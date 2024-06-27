Отключение воды на месяц в центре Омска заинтересовало прокуратуру

Плановое отключение по адресу завершилось 4 июня, однако с 5 июня вода вновь пропала. Причиной стало повреждение трубы на территории компании. Организация с ремонтом не торопилась, и жильцы дома были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Сегодня, 27 июня, от прокуратуры пришел ответ (Документ имеется в распоряжении редакции).