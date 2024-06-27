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Updated Сегодня, 07:33

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Отключение воды на месяц в центре Омска заинтересовало прокуратуру

27 июня 2024, 07:31
Фото: 1MI
Иллюстрация
Жители дома в Центральном округе более трех недель не могут пользоваться горячей водой из-за компании «Эдельвейс». На коммуникациях, которые находятся на территории предприятия, произошла авария.

Прокуратура Центрального округа Омска внесла представление директору компании «Эдельвейс». В доме на улице Фурманова, 6, который граничит с организацией, более трех недель отсутствует горячая вода. О ситуации Городу55 рассказал местный житель.

Плановое отключение по адресу завершилось 4 июня, однако с 5 июня вода вновь пропала. Причиной стало повреждение трубы на территории компании. Организация с ремонтом не торопилась, и жильцы дома были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Сегодня, 27 июня, от прокуратуры пришел ответ (Документ имеется в распоряжении редакции).

«По фактам указанных нарушений прокуратурой округа в июне 2024 года в
адрес руководителя ООО „Эдельвейс“ внесено представление, в том числе с
требованием о скорейшем завершении работ по ремонту поврежденных сетей
теплоснабжения, которое находится на рассмотрении», — говорится в письме.

Согласно данным Rusprofile, компания «Эдельвейс» была зарегистрирована в 2007 году, занимается отделкой тканей и текстильных изделий. Руководителем фирмы с 2022 года является Александр Павленко. Директор компании прокомментировал ситуацию.

«Мы не поставляем услуги. Мы не энергетическая компания. Я с прокуратурой разговаривал и спрашивал обоснование. Не смогли дать ответ, — объяснил Александр Павленко. — Все вопросы задавайте энергокомпаниям. Прямой договор на оплату услуг находится у них. Многоквартирный дом платит деньги „Омск РТС“. К нам какие вопросы? Труба к нам пришла. Чиним. Через неделю запустим. Но это не имеет никакого отношения к многоквартирному дому. Это наша потребность, чтобы зайти в отопительный сезон».

Ранее в Омск РТС сообщили, что совместно с собственником прорабатывают вопрос о ремонте на проблемном участке.

Бесхозные трубы. Жители Омска пожаловались на внеплановое отключение горячей воды
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#Евгений Игишев#Общество#Ремонт#Омск#Прокуратура#Коммунальные услуги#Горячая вода#Жители#Трубопровод#Повреждение
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