Отключение воды на месяц в центре Омска заинтересовало прокуратуру

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Прокуратура Центрального округа Омска внесла представление директору компании «Эдельвейс». В доме на улице Фурманова, 6, который граничит с организацией, более трех недель отсутствует горячая вода. О ситуации Городу55 рассказал местный житель.
Плановое отключение по адресу завершилось 4 июня, однако с 5 июня вода вновь пропала. Причиной стало повреждение трубы на территории компании. Организация с ремонтом не торопилась, и жильцы дома были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Сегодня, 27 июня, от прокуратуры пришел ответ (Документ имеется в распоряжении редакции).
«По фактам указанных нарушений прокуратурой округа в июне 2024 года в
адрес руководителя ООО „Эдельвейс“ внесено представление, в том числе с
требованием о скорейшем завершении работ по ремонту поврежденных сетей
теплоснабжения, которое находится на рассмотрении», — говорится в письме.
Согласно данным Rusprofile, компания «Эдельвейс» была зарегистрирована в 2007 году, занимается отделкой тканей и текстильных изделий. Руководителем фирмы с 2022 года является Александр Павленко. Директор компании прокомментировал ситуацию.
«Мы не поставляем услуги. Мы не энергетическая компания. Я с прокуратурой разговаривал и спрашивал обоснование. Не смогли дать ответ, — объяснил Александр Павленко. — Все вопросы задавайте энергокомпаниям. Прямой договор на оплату услуг находится у них. Многоквартирный дом платит деньги „Омск РТС“. К нам какие вопросы? Труба к нам пришла. Чиним. Через неделю запустим. Но это не имеет никакого отношения к многоквартирному дому. Это наша потребность, чтобы зайти в отопительный сезон».
Ранее в Омск РТС сообщили, что совместно с собственником прорабатывают вопрос о ремонте на проблемном участке.