gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Аварийный участок

Выбрать дату
2024
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
Аварийная стена школы, подростковая проституция и диссертация ректора. Омск сегодня
16 апреля, 14:07
Спасение на борту самолета, смерть за рулем трамвая и опасное жилье. Омск сегодня
26 февраля, 14:01
2023
Стулья на набережной, пьяная езда и крупная коммунальная авария. Омск сегодня
9 ноября 2023, 13:59
С ямами и выбоинами. В Омской области отремонтируют дорогу после иска прокуратуры
Покрытие на центральной улице Полтавки пришло в негодность, что повышает риск аварий.
13 октября 2023, 05:00
Невозможно объехать. В Омской области жителям приходится ездить по «разбитым» дорогам
1 апреля 2023, 09:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика