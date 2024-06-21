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Мост 60-летия ВЛКСМ

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Июнь
Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей
О стоимости капитального ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ рассказал мэр города Сергей Шелест, на проект планируется потратить 3,1 млрд рублей.
21 июня, 05:53
Теперь точно. Проект капремонта омского моста у Телецентра прошел госэкспертизу
21 июня, 02:28
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
Январь
Звенит январская вьюга. В мэрии Омска рассказали, на каких улицах уберут снег
Директор управления дорожного хозяйства Галина Зурнаджан рассказал, на каких улицах города дорожные службы будут чистить снег после метели.
15 января, 06:49

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