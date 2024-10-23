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Памятники

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В Омске окончательно одобрили памятник «отцу советского хоккея»
23 октября, 10:00
За счет фонда Карелина: в Омске появится памятник хоккеисту Анатолию Тарасову
10 октября, 10:00
Проблемы памятников, реконструкция сирен и несчастный случай с ребенком. Омск сегодня
27 июля, 13:33
В Советском округе Омска отреставрируют стелу в сквере 70-летия Победы
На реставрацию стелы «Вечной славы», расположенную в сквере на улице Заозерной, планируется потратить 4,5 млн рублей, подрядчик уже приступил к выполнению работ.
17 июля, 08:29
«Хотелось бы более выразительный»: омские депутаты обсудили проект нового мемориала
13 июня, 10:35
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
Следком возбудил дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ после осквернения памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Медвежье Исилькульского района.
10 июня, 13:03
В омском Парке Победы появится еще один памятник
10 июня, 11:50
В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны
10 июня, 11:01
Леонид Полежаев рассказал об открытии памятника поэту Кутилову в Омске
29 мая, 13:57
В следующем году рядом с омским цирком появится скульптура его основателя
Проект скульптуры разработал московский скульптор Андрей Следков, он готов отлить ее из бронзы и передать в Омск для установки на скамье в городском зеленом уголке.
24 мая, 13:11
В омском парке Победы начали красить памятники к 9 Мая
На работу у маляров уйдет около 200 литров краски.
30 апреля, 07:51
Достаточно соборов. Депутат Госдумы высказался о строительстве нового храма в Омске
6 апреля, 10:16
В омском частном секторе установят памятник погибшим в Великой Отечественной войне
20 марта, 10:32
2023
Экс-губернатор Омской области предложил установить памятник Егору Летову
16 декабря 2023, 12:26
Хоценко и Владимиров в Ставрополье возложили цветы к памятнику погибшим воинам
Губернатор Омской области почтил память воинов в ходе рабочей поездки по Ставропольскому краю.
25 октября 2023, 12:08
Омичи подготовили на конкурс более сотни инициатив по благоустройству памятников
К выдвижению на региональный конкурс готовят проекты по приведению в порядок памятников и мемориалов.
7 октября 2023, 04:55
Геодезисты, колористы и монтажники. Кому в Омске готовы платить до 300 тысяч в месяц
Топ высокооплачиваемых вакансий сентября.
6 сентября 2023, 11:41
В Омске торжественно открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу
4 августа 2023, 13:24
Омичам рассказали, почему памятник Бухгольцу обращен лицом к Иртышу
Есть две обоснованных версии такого расположения монумента.
2 августа 2023, 10:08

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