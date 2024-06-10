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Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

иллюстрация

Оставят по две полосы. Осенью в Омске начнут капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ

10 июня 2024, 06:05
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске за два года обновят мост имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра

Мэр Шелест рассказал, что в октябре начнется капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Уже готов проект, который прошел госэкспертизу. Все работы планируется завершить осенью 2026 года.

Осенью в Омске планируют начать капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Проект капремонта готов и уже прошел государственную экспертизу. Работы будут длиться два года и завершатся в октябре 2026 года. Об этом сегодня сообщил Сергей Шелест в Омском городском пресс-центре.

«Будем стараться минимизировать неудобства. Сейчас здесь шесть полос для движения, будем стараться сделать так, чтобы по двум (в каждую сторону) можно было проехать всегда», — отметил мэр.

Сергей Шелест также добавил, что, как только будет найден подрядчик, с ним будут обсуждать организацию дорожного движения.

Напомним, что первый этап работ выполняет компания «Мост». С подрядчиком был заключен контракт на сумму 40 млн рублей.

В 2024 году в Омске приступят к ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ у телецентра
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Капремонт#Новости#Сергей Шелест#Движение#Прямая линия#Мост имени 60-летия ВЛКСМ#Госэкспертиза
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