Оставят по две полосы. Осенью в Омске начнут капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Осенью в Омске планируют начать капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Проект капремонта готов и уже прошел государственную экспертизу. Работы будут длиться два года и завершатся в октябре 2026 года. Об этом сегодня сообщил Сергей Шелест в Омском городском пресс-центре.
«Будем стараться минимизировать неудобства. Сейчас здесь шесть полос для движения, будем стараться сделать так, чтобы по двум (в каждую сторону) можно было проехать всегда», — отметил мэр.
Сергей Шелест также добавил, что, как только будет найден подрядчик, с ним будут обсуждать организацию дорожного движения.
Напомним, что первый этап работ выполняет компания «Мост». С подрядчиком был заключен контракт на сумму 40 млн рублей.