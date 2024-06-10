Оставят по две полосы. Осенью в Омске начнут капремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ

Осенью в Омске планируют начать капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ. Проект капремонта готов и уже прошел государственную экспертизу. Работы будут длиться два года и завершатся в октябре 2026 года. Об этом сегодня сообщил Сергей Шелест в Омском городском пресс-центре.