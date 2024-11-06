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Мост

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Ноябрь
Стало известно, когда в Омске начнут строить платный мост через Омь
Возведение переправы запланировано на 2025 год.
6 ноября, 13:18
Омские власти выделят на строительство дороги к мосту через Омь 150 млн рублей
4 ноября, 12:00
Октябрь
Омские власти потратят на уборку метромоста более 5 миллионов рублей
30 октября, 13:13
Власти потратят 43 млн рублей на капремонт моста в Усть-Ишимском районе после паводка
28 октября, 13:37
Автобусы добавят? Стало известно, что ждет омичей с ремонтом моста у Телецентра
22 октября, 06:46
В Омске добавят автобусов на популярный маршрут из центра на Левый берег
18 октября, 04:39
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
В ожидании. Омичи снова начали бить тревогу из-за капремонта моста у Телецентра
14 октября, 13:05
«Солнечный хотят отрезать?»: омичи испугались предстоящего ремонта моста у Телецентра
3 октября, 02:30
Сентябрь
Названа точная дата начала капитального ремонта моста у Телецентра
30 сентября, 13:55
У омского моста им. 60-летия ВЛКСМ начали обустраивать строительную площадку
20 сентября, 12:10
Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске
4 сентября, 02:00
Август
ФАС отклонила жалобу подрядчика, проигравшего аукцион на ремонт омского моста
28 августа, 11:18
Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня
20 августа, 14:38
В Омске определились с подрядчиком, который займется ремонтом моста у Телецентра
14 августа, 13:40
50 метров за 6 млн. В Омске ищут проектировщика для будущего пешеходного моста
7 августа, 10:50
Июль
Поиски начались. На капремонт моста у омского «Телецентра» выделили 3 млрд рублей
26 июля, 05:08
Планы на будущее. В депстрое назвали омские мосты, которые ждет ремонт
23 июля, 07:49
В Бурятии вода уничтожила единственный мост на автодороге Култук — Монды
По информации республиканского управления МЧС, в этом районе отсутствуют какие-либо другие проезды и объезды.
21 июля, 14:24
Стала причиной затора. В Омске фура застряла под Метромостом
Инцидент произошел в вечерний час-пик, большегруз застрял под метромостом, из-за чего на участке образовалась длинная пробка.
15 июля, 15:05

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