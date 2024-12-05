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2024
Ушел добровольцем: бывший клирик омской епархии погиб на СВО
На спецоперации погиб 52-летний Сергей Васильков (в монашестве — иеромонах Феодорит), ранее служивший клириком омской епархии.
5 декабря, 07:59
«Хороший шанс был упущен»: состоятся ли мирные переговоры между Россией и Украиной
9 октября, 07:56
В Советском округе Омска отреставрируют стелу в сквере 70-летия Победы
На реставрацию стелы «Вечной славы», расположенную в сквере на улице Заозерной, планируется потратить 4,5 млн рублей, подрядчик уже приступил к выполнению работ.
17 июля, 08:29
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны
10 июня, 11:01
В омском частном секторе установят памятник погибшим в Великой Отечественной войне
20 марта, 10:32
2023
Военный конфликт в Израиле. Что известно к этому часу
8 октября 2023, 07:22
2022
Агрессия и неоправданная ненависть. Омич едва не разрушил стенды о войне
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит наказание вплоть до пяти лет колонии.
16 декабря 2022, 06:09

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