Уговоры не подействовали. Омичи отказались съезжать из аварийного дома в Нефтяниках

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Городу55 стало известно, что жильцы аварийной пятиэтажки на Магистральной, 47А, в границах которой ввели режим повышенной готовности к ЧС, отказались уезжать из своих квартир.
Специалистам департамента жилищной политики и администрации Советского округа вместе с полицейскими не удалось убедить омичей покинуть разрушающееся здание. Итоги поквартирного обхода (а всего в доме 162 жилых помещения) оказались неутешительными.
«По данным на 10 июня все проживающие продолжают оставаться в своих жилых помещениях. Гражданам предлагалось временно переселиться в муниципальный маневренный жилой фонд или в пункт временного размещения, однако все жильцы аварийного дома написали отказ», — сообщили Городу55 в администрации Омска.
Напомним, что в пятиэтажке на Магистральной, построенной в 1960 году, недавно провели инструментальное обследование. Эксперты из компании «Аналитика» пришли к выводу, что есть угроза целостности несущих конструкций. При этом чиновники не могут заставить омичей покинуть небезопасное здание.