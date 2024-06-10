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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Омичи отказались съезжать из разрушающегося аварийного дома на Магистральной

Уговоры не подействовали. Омичи отказались съезжать из аварийного дома в Нефтяниках

10 июня 2024, 05:43
Фото: gorod55.ru

Омичи отказались съезжать из разрушающегося аварийного дома на Магистральной

В доме 1960 года постройки небезопасно находиться: он может в любой момент обрушиться.

Городу55 стало известно, что жильцы аварийной пятиэтажки на Магистральной, 47А, в границах которой ввели режим повышенной готовности к ЧС, отказались уезжать из своих квартир.

Специалистам департамента жилищной политики и администрации Советского округа вместе с полицейскими не удалось убедить омичей покинуть разрушающееся здание. Итоги поквартирного обхода (а всего в доме 162 жилых помещения) оказались неутешительными.

«По данным на 10 июня все проживающие продолжают оставаться в своих жилых помещениях. Гражданам предлагалось временно переселиться в муниципальный маневренный жилой фонд или в пункт временного размещения, однако все жильцы аварийного дома написали отказ», — сообщили Городу55 в администрации Омска.

Напомним, что в пятиэтажке на Магистральной, построенной в 1960 году, недавно провели инструментальное обследование. Эксперты из компании «Аналитика» пришли к выводу, что есть угроза целостности несущих конструкций. При этом чиновники не могут заставить омичей покинуть небезопасное здание.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Расселение#Департамент жилищной политики
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