Уговоры не подействовали. Омичи отказались съезжать из аварийного дома в Нефтяниках

Напомним, что в пятиэтажке на Магистральной, построенной в 1960 году, недавно провели инструментальное обследование. Эксперты из компании «Аналитика» пришли к выводу, что есть угроза целостности несущих конструкций. При этом чиновники не могут заставить омичей покинуть небезопасное здание.