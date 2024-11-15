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Великая Отечественная война

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2024
Спикер омского Заксобрания поздравил призеров Всероссийского конкурса школьных музеев
14 октября, 10:05
Виталий Хоценко утвердил план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы
На заседании оргкомитета «Победа», которое состоялось сегодня, губернатор Виталий Хоценко сообщил о готовности плана мероприятий к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
22 июля, 12:43
В Советском округе Омска отреставрируют стелу в сквере 70-летия Победы
На реставрацию стелы «Вечной славы», расположенную в сквере на улице Заозерной, планируется потратить 4,5 млн рублей, подрядчик уже приступил к выполнению работ.
17 июля, 08:29
Ютился на лодке. В Омской области тело ветерана чуть не выпало из гроба в реку
1 июля, 12:41
В селе под Омском поймали двух 17-летних вандалов, осквернивших памятник героям ВОВ
11 июня, 06:10
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
Следком возбудил дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ после осквернения памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Медвежье Исилькульского района.
10 июня, 13:03
В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны
10 июня, 11:01
Африканские студенты в Омске исполнили национальный танец после Парада Победы
9 мая, 06:42
Репетиция парада. Центральную часть Омска заполонила военная техника
7 мая, 05:13
В Омской области простились с военнослужащим, погибшим в СВО
30 апреля, 10:54
Задержали спустя 8 лет и амнистировали. Суд вынес приговор омскому бизнесмену Дякуну
2 апреля, 08:04
В омском частном секторе установят памятник погибшим в Великой Отечественной войне
20 марта, 10:32
Владимир Путин поздравил жительницу Омской области со 100-летним юбилеем
Анна Фандо проживает в Азовском немецком национальном районе и является ветераном Великой Отечественной войны.
11 января, 09:34
Хоценко заявил об обновлении мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны
На организацию благоустройства будут направлены средства из областного бюджета.
11 января, 06:26
2023
«За ленточкой находятся наши выпускники». В омской школе откроют экспозицию о СВО
19 декабря 2023, 03:23
О герое. Музей ищет родных омича, водрузившего флаг над освобожденным Смоленском
18 декабря 2023, 11:51
Виталий Хоценко пригласил омичей на передвижную экспозицию «Поезд Победы»
27 октября 2023, 04:16
В Омский музей передали мемориал женщине, которая спасла тысячи детей во время войны
Работу, посвященную Матрене Вольской, передали в музей Воинской славы омичей.
18 августа 2023, 06:30
В Омской области в день годовщины начала ВОВ почтили память погибших земляков
Из Омска на фронт ушли почти 300 тысяч человек. Половина из них не вернулась с полей сражений.
22 июня 2023, 08:42

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