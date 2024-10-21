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Памятник

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Октябрь
Омский губернатор Виталий Хоценко в Казахстане почтил память Абая и Пушкина
В Петропавловске состоялась церемония возложения цветов к памятнику Абаю Кунанбаеву и Александру Пушкину.
21 октября, 10:59
В Омске за миллион рублей обследуют на прочность крышу здания горсовета
8 октября, 08:35
Сентябрь
Интереса не вызвал. Власти не смогли продать памятник архитектуры в центре Омска
24 сентября, 13:48
Июль
В Советском округе Омска отреставрируют стелу в сквере 70-летия Победы
На реставрацию стелы «Вечной славы», расположенную в сквере на улице Заозерной, планируется потратить 4,5 млн рублей, подрядчик уже приступил к выполнению работ.
17 июля, 08:29
На СВО погиб 47-летний военнослужащий из Омской области
6 июля, 05:03
Июнь
Если уцелеет. Администрация Омска найдет новое место для «старого» шара «Державы»
В минувший четверг мэр Омска Сергей Шелест заключил соглашение об обновлении памятника «Держава». Но, как оказалось, от старого памятника избавляться не намерены — его установят в новом месте.
16 июня, 04:34
Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о создании нового памятника «Держава»
13 июня, 07:29
Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании дела вандалов, испортивших памятник
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела омских вандалов, которые осквернили памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
11 июня, 14:18
В селе под Омском поймали двух 17-летних вандалов, осквернивших памятник героям ВОВ
11 июня, 06:10
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
Следком возбудил дело об осквернении памятника воинам Великой Отечественной войны
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ после осквернения памятника воинам Великой Отечественной войны в селе Медвежье Исилькульского района.
10 июня, 13:03
В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны
10 июня, 11:01
Май
Леонид Полежаев рассказал об открытии памятника поэту Кутилову в Омске
29 мая, 13:57
В следующем году рядом с омским цирком появится скульптура его основателя
Проект скульптуры разработал московский скульптор Андрей Следков, он готов отлить ее из бронзы и передать в Омск для установки на скамье в городском зеленом уголке.
24 мая, 13:11
Апрель
В минкульте рассказали, какие памятники архитектуры отремонтируют в Омске в этом году
16 апреля, 03:39
Больше не синий. Фасад здания на улице Ленина в Омске вернули в первоначальный вид
Фасад здания на Любинском проспекте, который омский предприниматель покрасил в яркий цвет, снова стал бежевым.
9 апреля, 11:58
Достаточно соборов. Депутат Госдумы высказался о строительстве нового храма в Омске
6 апреля, 10:16
Март
В омском частном секторе установят памятник погибшим в Великой Отечественной войне
20 марта, 10:32
Февраль
Егор Летов — биография, песни и причина смерти лидера «Гражданской обороны»
19 февраля, 02:05
Январь
Историческое наследие. Омский горсовет дал разрешение на продажу памятника культуры
Вчера, 23 января, прошло заседание депутатов Омского горсовета. Решено расширить программу приватизации имущества города на текущий год.
24 января, 02:43

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