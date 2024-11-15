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Исторический памятник

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2024
Рубль за метр: омские власти ищут арендатора для казармы, построенной 200 лет назад
15 ноября, 11:41
В Советском округе Омска отреставрируют стелу в сквере 70-летия Победы
На реставрацию стелы «Вечной славы», расположенную в сквере на улице Заозерной, планируется потратить 4,5 млн рублей, подрядчик уже приступил к выполнению работ.
17 июля, 08:29
18 миллионов за работу. В центре Омска отреставрируют историческое здание
Найден подрядчик, который займется реставрацией исторического здания на улице Тарской в Омске, сейчас там располагается филиал ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС „Правосудие“.
12 июня, 05:30
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны
10 июня, 11:01
Без изменения фасада. В центре Омска началась реставрация исторического здания
16 мая, 12:55
Больше не синий. Фасад здания на улице Ленина в Омске вернули в первоначальный вид
Фасад здания на Любинском проспекте, который омский предприниматель покрасил в яркий цвет, снова стал бежевым.
9 апреля, 11:58
2023
Развалился купол. В Омске через суд добились реставрации здания-памятника со шпилем
Владельцы помещений до последнего отказывались принимать ответственность за проведение ремонта объекта.
24 ноября 2023, 08:15
Омичи подготовили на конкурс более сотни инициатив по благоустройству памятников
К выдвижению на региональный конкурс готовят проекты по приведению в порядок памятников и мемориалов.
7 октября 2023, 04:55
Бронза, мрамор или бетон. В Омске планируют заменить шар на площади Бухгольца
24 августа 2023, 06:31
В Омске торжественно открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу
4 августа 2023, 13:24
Памятник основателю Омска Бухгольцу планируют установить сегодня ночью
Бронзовую скульптуру полностью собрали и покрыли воском для защиты от влаги.
1 августа 2023, 08:58
Примеси в воздухе, вакансия ниндзя и скульптура Бухгольца. Омск сегодня
28 июля 2023, 14:18
В Омск привезли скульптуру основателя города Ивана Бухгольца
Памятник установят на Иртышской набережной.
28 июля 2023, 08:17
Литейщики начали собирать памятник основателю Омска Бухгольцу ко Дню города
Скульптура выполняется из бронзы.
11 июля 2023, 07:39
Местечко почти готово. В Омске сделали постамент для памятника Ивану Бухгольцу
Вскоре основание должны покрыть гранитными плитами.
15 июня 2023, 05:17
Год с реконструкции. В центре Омска разрушается фасад гостиницы «Россия»
Горожане предупреждают, что находится рядом может быть опасно.
14 мая 2023, 13:35
Мэр Омска Шелест показал, как создают памятник Бухгольцу
Над созданием статуи работает скульптор Михаил Минин.
16 января 2023, 11:45
2022
В Омске решили лишить статуса историческое здание штаба большевиков
Кладбище мемориальных табличек. В Омске памятник культурного наследия хотят исключить из реестра исторических зданий.
29 ноября 2022, 06:08
Шар «Держава» в Омске перенесут в другое место несмотря на протесты омичей
Памятник установят ко Дню города.
29 октября 2022, 08:05

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