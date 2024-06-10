В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны

В селе Медвежье Исилькульского района вандалы испортили памятник воинам, павшим во время Великой Отечественной войны. Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Омск». Местные жители надеются, что объект быстро вернут в подобающий вид и накажут виновных.