В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В селе Медвежье Исилькульского района вандалы испортили памятник воинам, павшим во время Великой Отечественной войны. Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Омск». Местные жители надеются, что объект быстро вернут в подобающий вид и накажут виновных.
«Такое нельзя оставлять без внимания! Памятник воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, осквернен вандалами! Просим обратить внимание, найти и наказать виновных!» — написал автор публикации.
Напомним, что в конце прошлого года вандалы облили краской скульптуру адмирала Колчака, расположенную в центре Омска. Инцидентом занималась полиция.