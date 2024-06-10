gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Иллюстрация

В Омской области вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны

10 июня 2024, 11:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Исилькуле вандалы испортили памятник воинам Великой Отечественной войны

Фотографии испорченного памятника появились в городских пабликах, инцидент произошел в селе Медвежье Исилькульского района.

В селе Медвежье Исилькульского района вандалы испортили памятник воинам, павшим во время Великой Отечественной войны. Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Омск». Местные жители надеются, что объект быстро вернут в подобающий вид и накажут виновных.

«Такое нельзя оставлять без внимания! Памятник воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, осквернен вандалами! Просим обратить внимание, найти и наказать виновных!» — написал автор публикации.
Фото: «Инцидент Омск»

Напомним, что в конце прошлого года вандалы облили краской скульптуру адмирала Колчака, расположенную в центре Омска. Инцидентом занималась полиция.

Разбирается полиция. В Омске вандалы облили краской скульптуру адмирала Колчака
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Война#Омск#Омская область#Памятники#Великая Отечественная война#Памятник#Вандализм#Новости#Вандал#Вандалы#Память#Исторический памятник
Подпишитесь
В деле «Кедра» и двух депутатов оказалась замешана замдиректора департамента мэрии
Сегодня, 10:41
Дожди и жара. Омичей предупредили об очередном погодном сюрпризе в День России
Сегодня, 09:02
Было множество ограничений. Хоценко объяснил, почему Омску необходим новый аэропорт
Сегодня, 13:56
В Омске на территории военных складов на Маркса снесли 28 строений
Сегодня, 10:22
Грация и пластика: в омской G-Drive Арене прошел турнир по художественной гимнастике
Сегодня, 03:57
"