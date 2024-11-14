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Ремонт моста

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Ноябрь
Провал в яму с кипятком, модернизация ЖКХ и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
14 ноября, 14:30
Возможно, без фур: в Омске начинается ремонт моста через Иртыш
14 ноября, 11:13
На омском Левобережье появится «автономный» троллейбусный маршрут
14 ноября, 09:07
Октябрь
Без происшествий: в Омске успешно протестировали троллейбус на «новом» маршруте
21 октября, 11:33
Совместная работа. Стали известны первые детали ремонта моста у омского Телецентра
20 октября, 08:13
В ожидании. Омичи снова начали бить тревогу из-за капремонта моста у Телецентра
14 октября, 13:05
Работы идут по графику. В Омске на бульваре Архитекторов открыли уже два перекрестка
12 октября, 12:10
Год на работы. В Омской области за 250 миллионов отремонтируют мост через реку
8 октября, 09:12
Сентябрь
Названа точная дата начала капитального ремонта моста у Телецентра
30 сентября, 13:55
У омского моста им. 60-летия ВЛКСМ начали обустраивать строительную площадку
20 сентября, 12:10
2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра
Работы необходимо выполнить до 30 октября 2026 года. Это переустройство сетей связи, демонтаж конструкций, снос деревьев и другие.
3 сентября, 06:45
Август
Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня
20 августа, 14:38
Капремонт моста у Телецентра в Омске рискует сорваться из-за жалобы в ФАС
20 августа, 05:09
Июль
Поиски начались. На капремонт моста у омского «Телецентра» выделили 3 млрд рублей
26 июля, 05:08
Планы на будущее. В депстрое назвали омские мосты, которые ждет ремонт
23 июля, 07:49
Проект ремонта Комсомольского моста в Омске прошел окончательную экспертизу
22 июля, 07:30
Июнь
Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей
О стоимости капитального ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ рассказал мэр города Сергей Шелест, на проект планируется потратить 3,1 млрд рублей.
21 июня, 05:53
Теперь точно. Проект капремонта омского моста у Телецентра прошел госэкспертизу
21 июня, 02:28
Открытие моста, отстранение от ЕГЭ и предложение для «Авангарда». Омск сегодня
12 июня, 14:01
В День России в Омске после продолжительного ремонта открыли Ленинградский мост
12 июня, 08:59

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