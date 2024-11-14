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Мост 60-летия BЛКСМ

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2024
Провал в яму с кипятком, модернизация ЖКХ и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
14 ноября, 14:30
Загрязнение воздуха, снежный циклон и опасения из-за ремонта моста. Омск сегодня
14 октября, 15:50
В ожидании. Омичи снова начали бить тревогу из-за капремонта моста у Телецентра
14 октября, 13:05
Названа точная дата начала капитального ремонта моста у Телецентра
30 сентября, 13:55
У омского моста им. 60-летия ВЛКСМ начали обустраивать строительную площадку
20 сентября, 12:10
Подготовка к отопительному сезону, пересадка деревьев и проблемный мост. Омск сегодня
20 августа, 14:38
В Омске определились с подрядчиком, который займется ремонтом моста у Телецентра
14 августа, 13:40
Мост — как пальто. Экс-гендиректор НПО «Мостовик» высказался о ремонте омского моста
11 июля, 11:53
Не жалеют. На капремонт моста у Телецентра в Омске потратят больше двух миллиардов
Предположительно, работы будут проходить до 2026 года.
5 июля, 13:36
Свобода движения. В Омске хотят расширить мост рядом с Телецентром
Есть способ, который позволит расширить дорогу.
22 июня, 10:06
Капремонт моста у омского Телецентра обойдется в 3,1 млрд рублей
О стоимости капитального ремонта моста им. 60-летия ВЛКСМ рассказал мэр города Сергей Шелест, на проект планируется потратить 3,1 млрд рублей.
21 июня, 05:53
7 млн за полгода. В Омске ищут рабочих для защиты мостов и путепроводов от терактов
14 июня, 06:47
Неудачное расселение, испорченный памятник и ремонт моста у Телецентра. Омск сегодня
10 июня, 14:54
2023
В омском депстрое рассказали подробности будущего капремонта моста у телецентра
13 декабря 2023, 11:39
Новый год — новый ремонт. После Ленинградского моста перекроют мост у Телецентра
На капитальный ремонт еще одного мостового сооружения в Омске потребуется больше двух миллиардов рублей.
8 декабря 2023, 10:15
В Омске за 57,5 млн разработают документацию для капитального ремонта двух мостов
Подрядчики должны завершить работы до 20 декабря 2023 года.
16 марта 2023, 03:48
В Омске с моста им. 60-летия ВЛКСМ сорвалась девушка
Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность погибшей.
9 февраля 2023, 05:34
2022
Омичей ждет капитальный ремонт сразу трех мостов
Планируется, что в порядок приведут Комсомольский, Ленинградский и мост 60-летия ВЛКСМ.
11 ноября 2022, 07:21
Опасно. Один из мостов в Омске начал стремительно разрушаться
Мост 60-летия ВЛКСМ представляет угрозу.
14 июня 2022, 08:40

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