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Аэровокзал

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Ноябрь
Затопление школы, грязный воздух и дополнительные авиарейсы. Омск сегодня
26 ноября, 14:05
В омском аэропорту назвали даты дополнительных рейсов в преддверии Нового года
26 ноября, 12:17
Октябрь
Задержки самолетов, эвакуация школы и прожиточный минимум. Омск сегодня
15 октября, 15:37
Август
Возвращение «Радости», опасные дороги и хаос в аэропорту. Омск сегодня
12 августа, 14:51
Аэропорт на болоте, смертельная авария и зарплаты медиков. Омск сегодня
8 августа, 15:23
Июль
Ушли на запасные аэродромы. Из-за тумана в Омске не смогли сесть шесть самолетов
20 июля, 04:51
Никаких сбоев нет. Омский аэропорт не пострадал от неполадок в работе системы Windows
19 июля, 08:59
УК «Аэропорты регионов» показала проект строительства Федоровки на форуме Иннопром
Инвестор строительства аэропорта Омск-Федоровка УК «Аэропорты регионов» представила архитектурный макет объекта на международной выставке Иннопром.
9 июля, 12:25
Июнь
Задержка самолетов из-за погоды, свалка ртути и обвинение во взятке. Омск сегодня
7 июня, 14:40
Без штопоров и ножниц. В омском аэропорту ввели новые правила перевозки багажа
В омском аэропорту ввели дополнительные меры безопасности, в самолет запрещено провозить ножницы, спицы, штопоры и другие предметы.
5 июня, 08:35
Март
Нашествие опасных насекомых, изнасилование студента и проекты аэропорта. Омск сегодня
13 марта, 14:19
Февраль
Новые направления. Из Омска теперь можно будет летать в Махачкалу и Казань
7 февраля, 10:49
Декабрь 2023
Омский аэропорт отказался от дополнительного корпуса из-за строительства Федоровки
22 декабря 2023, 06:12

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