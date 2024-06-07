Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск

Омичам объяснили причину задержек рейсов в Москву, Новосибирск и Норильск

В международном аэропорту Новосибирска из-за плохой погоды были задержаны шесть рейсов. Некоторые из них были направлены на запасной аэродром в Омск. Также на сайте Омского аэропорта сообщается об изменениях в расписании трех рейсов. Самолеты из Омска должны были вылететь в 8:30, 9:00 и 10:00.