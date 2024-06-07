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иллюстрация

Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск

7 июня 2024, 05:20
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омичам объяснили причину задержек рейсов в Москву, Новосибирск и Норильск

В международном аэропорту Новосибирска из-за плохой погоды были задержаны шесть рейсов. Некоторые из них были направлены на запасной аэродром в Омск. Также на сайте Омского аэропорта сообщается об изменениях в расписании трех рейсов. Самолеты из Омска должны были вылететь в 8:30, 9:00 и 10:00.

В международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) из-за плохих погодных условий ограничен прием и отправка самолетов. Задержаны оказались сразу шесть рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines, которые должны были вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Кызыл, Норильск, Сочи и Кемерово.

В итоге более 10 рейсов этих авиакомпаний перенаправлены на запасные аэродромы в Омске, Барнауле, Красноярске и Новокузнецке. На сайте Омского аэропорта также указаны изменения в расписании трех рейсов: авиакомпаний «Смартавиа», «Ютэйр» и «Сибирь».

Самолеты из Омска должны были вылететь в 8:30, 9:00 и 10:00 соответственно. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, пассажиры первых двух рейсов уже прошли посадку. Рейс авиакомпании «Сибирь» был задержан до 11:30.

«Транспортными прокурорами осуществляются надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Омичам напомнили, что при нарушении их прав в период ожидания рейсов они могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.

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