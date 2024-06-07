Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
В международном аэропорту Новосибирска (Толмачево) из-за плохих погодных условий ограничен прием и отправка самолетов. Задержаны оказались сразу шесть рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 Airlines, которые должны были вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Кызыл, Норильск, Сочи и Кемерово.
В итоге более 10 рейсов этих авиакомпаний перенаправлены на запасные аэродромы в Омске, Барнауле, Красноярске и Новокузнецке. На сайте Омского аэропорта также указаны изменения в расписании трех рейсов: авиакомпаний «Смартавиа», «Ютэйр» и «Сибирь».
Самолеты из Омска должны были вылететь в 8:30, 9:00 и 10:00 соответственно. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, пассажиры первых двух рейсов уже прошли посадку. Рейс авиакомпании «Сибирь» был задержан до 11:30.
«Транспортными прокурорами осуществляются надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Омичам напомнили, что при нарушении их прав в период ожидания рейсов они могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону: +7 (913) 921-70-00.