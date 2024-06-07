«Превышает норму в 125 раз». В Омской области за год не ликвидировали свалку с ртутью

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Об опасной свалке с запредельным содержанием ртути на своей странице в соцсети рассказал общественный инспектор охраны окружающей среды Росприроднадзора Леонид Гаврильченко. По его словам, свалка здесь находится уже почти год, с 28 августа 2023, но никаких мер по ее ликвидации не принимается.
«Содержание ртути здесь превышает допустимые нормы более чем в 125 раз. Здесь земли сельхозназначения, 600 дольщиков, но они не пользуются этим участком земли. Они не имеют возможности пользоваться тем, что им предоставлено. Кто защитит их интересы, неизвестно. Я почти год не могу достучаться ни в какие двери, чтобы убрали ртуть. Предлагал соорудить саркофаг, но нет на это согласия. Здесь рядом лесной массив. С обратной стороны опушки леса не видно этой кучи, и там растут замечательные грибы, люди собирают эти грибы», — Леонид Гаврильченко.
В доказательство своих слов общественный инспектор прикрепил к публикации файл, в котором подтверждается высокое содержание вредного вещества.