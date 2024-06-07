«Превышает норму в 125 раз». В Омской области за год не ликвидировали свалку с ртутью

Об опасной свалке с запредельным содержанием ртути на своей странице в соцсети рассказал общественный инспектор охраны окружающей среды Росприроднадзора Леонид Гаврильченко. По его словам, свалка здесь находится уже почти год, с 28 августа 2023, но никаких мер по ее ликвидации не принимается.