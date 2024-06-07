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«Превышает норму в 125 раз». В Омской области за год не ликвидировали свалку с ртутью

7 июня 2024, 12:14
Фото: 1MI
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Жители Омской области пожаловались на опасную свалку с ртутью

Жители Шербакульского района сообщили, что опасная свалка существует почти год, концентрация ртути здесь превышена более чем в 125 раз.

Об опасной свалке с запредельным содержанием ртути на своей странице в соцсети рассказал общественный инспектор охраны окружающей среды Росприроднадзора Леонид Гаврильченко. По его словам, свалка здесь находится уже почти год, с 28 августа 2023, но никаких мер по ее ликвидации не принимается.

«Содержание ртути здесь превышает допустимые нормы более чем в 125 раз. Здесь земли сельхозназначения, 600 дольщиков, но они не пользуются этим участком земли. Они не имеют возможности пользоваться тем, что им предоставлено. Кто защитит их интересы, неизвестно. Я почти год не могу достучаться ни в какие двери, чтобы убрали ртуть. Предлагал соорудить саркофаг, но нет на это согласия. Здесь рядом лесной массив. С обратной стороны опушки леса не видно этой кучи, и там растут замечательные грибы, люди собирают эти грибы», — Леонид Гаврильченко.

В доказательство своих слов общественный инспектор прикрепил к публикации файл, в котором подтверждается высокое содержание вредного вещества.

Фото: Леонид Гаврильченко
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Загрязнение#Опасность#Жалоба#Скотомогильник#Опасные вещества#Загрязнение природы#Загрязнение окружающей среды#Ртуть
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