Деньгами и имуществом. Экс-министра труда Омской области обвиняют в получении взятки

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Стало известно, в чем обвиняют бывшего заместителя председателя правительства Омской области, экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова. В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело из-за получения взятки в крупном размере. Сегодня появились кадры с задержанным Куприяновым из зала Басманного районного суда Москвы.
«По версии следствия, Куприянов занимая должность заместителя председателя правительства Омской области, министра труда и социального развития Омской области получил взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомого ему лица», — заявили в пресс-службе суда.
На два месяца, до 4 августа 2024 года, Владимира Куприянова отправили в СИЗО.