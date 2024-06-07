Деньгами и имуществом. Экс-министра труда Омской области обвиняют в получении взятки

Стало известно, в чем обвиняют бывшего заместителя председателя правительства Омской области, экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова. В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело из-за получения взятки в крупном размере. Сегодня появились кадры с задержанным Куприяновым из зала Басманного районного суда Москвы.