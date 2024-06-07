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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Экс-министра труда Омской области Куприянова обвиняют в получении крупной взятки

Деньгами и имуществом. Экс-министра труда Омской области обвиняют в получении взятки

7 июня 2024, 09:03
Фото: Суды общей юрисдикции Москвы

Экс-министра труда Омской области Куприянова обвиняют в получении крупной взятки

В СИЗО бывший чиновник проведет два месяца, до 4 августа включительно.

Стало известно, в чем обвиняют бывшего заместителя председателя правительства Омской области, экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова. В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело из-за получения взятки в крупном размере. Сегодня появились кадры с задержанным Куприяновым из зала Басманного районного суда Москвы.

Видео: Суды общей юрисдикции Москвы
«По версии следствия, Куприянов занимая должность заместителя председателя правительства Омской области, министра труда и социального развития Омской области получил взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомого ему лица», — заявили в пресс-службе суда.

На два месяца, до 4 августа 2024 года, Владимира Куприянова отправили в СИЗО.

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#Юлия Истомина#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#Суд#Россия#Уголовное дело#Чиновники#Взятка#Новости#Владимир Куприянов#СИЗО
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