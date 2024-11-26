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Аэродром

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2024
В омском аэропорту назвали даты дополнительных рейсов в преддверии Нового года
26 ноября, 12:17
Отправляют в другие аэропорты. Самолеты из Омска не смогли сесть в Казани
3 октября, 07:07
Пассажиры авиарейса Омск-Усть-Ишим поделились своими впечатлениями от полета
14 августа, 13:55
Возвращение «Радости», опасные дороги и хаос в аэропорту. Омск сегодня
12 августа, 14:51
Аэропорт на болоте, смертельная авария и зарплаты медиков. Омск сегодня
8 августа, 15:23
Оба погибли. Найдены тела омичей, разбившихся на самолете в Приморье
7 августа, 02:58
«Птичка» за 23 млн. В Омске продают американский вертолет с бабочками на хвосте
27 июля, 02:33
Ушли на запасные аэродромы. Из-за тумана в Омске не смогли сесть шесть самолетов
20 июля, 04:51
Не могут сесть самолеты. По всему миру наблюдается сбой в работе системы Windows
19 июля, 08:31
УК «Аэропорты регионов» показала проект строительства Федоровки на форуме Иннопром
Инвестор строительства аэропорта Омск-Федоровка УК «Аэропорты регионов» представила архитектурный макет объекта на международной выставке Иннопром.
9 июля, 12:25
Бразильские гости. В Омск прибыли кругосветные путешественники на легком самолете
Далее пилоты отправились в Красноярск, а после планируют посетить озеро Байкал.
30 июня, 01:52
В Омск из Новой Зеландии прибыли самые возрастные кругосветные путешественники
Общий летный стаж пилотов составляет 105 лет.
18 июня, 04:20
Задержка самолетов из-за погоды, свалка ртути и обвинение во взятке. Омск сегодня
7 июня, 14:40
Без штопоров и ножниц. В омском аэропорту ввели новые правила перевозки багажа
В омском аэропорту ввели дополнительные меры безопасности, в самолет запрещено провозить ножницы, спицы, штопоры и другие предметы.
5 июня, 08:35
В самолете рейса Москва-Омск сработало предупреждение о столкновении с землей
Предупреждение сработало в самолетах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» сегодня утром, когда в Омске наблюдался густой туман.
5 апреля, 08:49
Нашествие опасных насекомых, изнасилование студента и проекты аэропорта. Омск сегодня
13 марта, 14:19
Вовремя развели. В небе над Омском чуть не столкнулись два самолета
17 февраля, 04:31
Суп с личинками, бедственное строительство и экстренная посадка. Омск сегодня
29 января, 14:39
Предпочтения киноманов, Дед Мороз в аэропорту и скорое похолодание. Омск сегодня
2 января, 13:52
2023
Запущенный аэродром в Усть-Ишиме арендует предпринимательница из Омска
11 октября 2023, 06:18

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