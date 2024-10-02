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Ртуть

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Октябрь
Омский Роспотребнадзор проверил участок Иртыша, в котором обнаружили ртуть и марганец
Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды из Иртыша и установили, что повышенного содержания запрещенных веществ там нет.
2 октября, 13:13
Ртуть и марганец. Омский Иртыш наполнен опасными ядовитыми веществами
Пробы взяли не только в городе, но и в отдаленных районах региона.
1 октября, 03:17
Сентябрь
В Омской области в Иртыше на территории села обнаружили высокую концентрацию ртути
11 сентября, 12:18
Июнь
Задержка самолетов из-за погоды, свалка ртути и обвинение во взятке. Омск сегодня
7 июня, 14:40
«Превышает норму в 125 раз». В Омской области за год не ликвидировали свалку с ртутью
7 июня, 12:14

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