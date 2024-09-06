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Мощные дожди

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Сентябрь
«Нужно было сеять рис». В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
6 сентября, 07:48
Июль
Новый нападающий «Авангарда», рекорд по осадкам и дефицит учителей. Омск сегодня
18 июля, 14:20
Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков
18 июля, 08:55
«Превращаемся в Венецию». В Омске во время ливня затопило магазины, подвалы и дороги
17 июля, 10:38
7 млн за работу. Электронной схемой ливневок в Омске займется компания из Тюмени
16 июля, 08:32
Июнь
Не проехать. Какие участки Омска сильнее всего затопило во время ливня
6 июня, 13:57
«Моря» после дождя. В Омске начали откачивать воду с затопленных участков
Бригады УБХБ приступили к откачке воды с городских улиц после дневного дождя, о том, как протекает работа, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Шелест.
6 июня, 12:43
Прогнозы оправдались. Омск накрыл мощный дождь и ветер
6 июня, 08:50
Май
Ослепление лазером, антибиотики в мясе и экстремальный ливень. Омск сегодня
22 мая, 14:26
Гроза, град и радуга. Вечером среды Омск накрыл мощный ливень
22 мая, 13:22
Масштабное отключение воды, ущерб от паводка и затопленные улицы. Омск сегодня
20 мая, 14:55
Из-за последствий ливня омские троллейбусы поедут по сокращенным маршрутам
20 мая, 12:42
Затопленный город. Какие улицы Омска больше всего пострадали от ночного ливня
20 мая, 11:04
Выборы ректора, мощные дожди с грозой и крупная партия контрафакта. Омск в субботу
18 мая, 14:08

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