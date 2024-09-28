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Молоко

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Слишком дорого. Цены на мясо, хлеб и молоко проверят в ФАС
28 сентября, 12:05
Заморозки, неожиданное наводнение и отмена закрытия «ВНИМИ-Сибирь». Омск в четверг
29 августа, 14:17
Спасение тонущих девочек, нехватка детей и исчезновение молока. Омск в среду
3 июля, 14:21
Неделю без молока. Жители Омской области пожаловались на пустые полки в магазинах
3 июля, 05:36
В Омской области за 157 млн выставили на продажу цехи по производству сыра и колбасы
27 июня, 05:00
В Омск из Новой Зеландии прибыли самые возрастные кругосветные путешественники
Общий летный стаж пилотов составляет 105 лет.
18 июня, 04:20
Ослепление лазером, антибиотики в мясе и экстремальный ливень. Омск сегодня
22 мая, 14:26
Антибиотики, кишечная палочка и сальмонелла: что нашли в омском молоке и мясе
22 мая, 06:26
Неизвестный состав. Названы омские предприятия, которые изготавливают опасную молочку
4 апреля, 13:30
Молоко, мясо и масло. Омичей предупредили о подорожании продуктов
15 марта, 03:53
2023
В Омской области за 60 млн выставили на продажу предприятие ТПК «Молпродукт»
28 ноября 2023, 04:33
Потребители в опасности. В Омске из килограмма молока изготовили полтонны продукции
17 ноября 2023, 08:51
Нарушает требования. В этом году омичи стали пить больше некачественного молока
1 ноября 2023, 08:54
Хоценко поставил задачу обеспечить сырьем молокопереработку в Нижней Омке
29 сентября 2023, 11:08
Аналитики объяснили, почему в Омской области стало меньше яиц
Молочные и мясные показатели остались в норме.
30 июля 2023, 06:50
«Изготовлена неизвестно кем». Омичей предупредили о фальсифицированной «молочке»
Товары сомнительного качества могли попасть на прилавки из Рязанской области.
25 июля 2023, 09:33
По следам Вагнера. В продукции поставщика омских больниц нашли кишечную палочку
Роспотребнадзор оштрафовал ИП и вынес предписание.
9 июля 2023, 10:39
Омлет для мажоров. В Омске вдруг стало меньше яиц
Статистики представили актуальные данные.
28 мая 2023, 07:14
В Омске продают сеть молочных павильонов за 6 млн рублей
16 мая 2023, 08:45
В молочной продукции омского производителя нашли кишечную палочку
Всего за первые три месяца года в Роспотребнадзор поступило 752 пробы молочных продуктов. 21 из них не соответствовала нормативам.
21 апреля 2023, 13:16

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