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Молочные продукты

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2024
Что-то на богатом: в Омске мощно подорожало сливочное масло
19 ноября, 04:28
Растут на глазах. В Омске в очередной раз подорожали сосиски, сметана и масло
30 октября, 06:45
Сладкая жизнь. Омичи едят сахар в пять раз больше нормы
Также омичи злоупотребляют хлебом и мясом.
17 октября, 07:01
Ослепление лазером, антибиотики в мясе и экстремальный ливень. Омск сегодня
22 мая, 14:26
Аномальная жара, появление клещей и небезопасная молочка. Омск сегодня
4 апреля, 14:26
Неизвестный состав. Названы омские предприятия, которые изготавливают опасную молочку
4 апреля, 13:30
Только суд. Омские предприниматели поставляли в больницы и детсады опасную молочку
Пара бизнесменов закупала продукцию с заменителями молочного жира, а потом переклеивала этикетки и вносила ложные данные в систему «Меркурий».
4 марта, 11:10
2023
Реальные зарплаты, новогодний стол и праздник без салюта. Омск сегодня
15 декабря 2023, 14:37
Министерство экономики и УФАС проверят, почему в Омске взлетели цены на продукты
15 декабря 2023, 08:40
Очередная поломка, дорогие яйца и пылающие автомобили. Омск сегодня
12 декабря 2023, 13:53
Дорогие яйца, неудачный светофор и кража медведей. Омск сегодня
29 ноября 2023, 13:47
Потребители в опасности. В Омске из килограмма молока изготовили полтонны продукции
17 ноября 2023, 08:51
Падение из окна, поезд Деда Мороза и дорожающие продукты. Омск сегодня
8 ноября 2023, 13:38
Нарушает требования. В этом году омичи стали пить больше некачественного молока
1 ноября 2023, 08:54
«Изготовлена неизвестно кем». Омичей предупредили о фальсифицированной «молочке»
Товары сомнительного качества могли попасть на прилавки из Рязанской области.
25 июля 2023, 09:33
Завод произвел 730 тонн сливок и сырного зерна. В Омске нашли предприятие-призрак
О несуществующем предприятии и молочной продукции предупредили в омском Роспотребнадзоре.
17 мая 2023, 11:36
В молочной продукции омского производителя нашли кишечную палочку
Всего за первые три месяца года в Роспотребнадзор поступило 752 пробы молочных продуктов. 21 из них не соответствовала нормативам.
21 апреля 2023, 13:16
Истек срок годности. В Омской области за год ухудшилось качество молочной продукции
Изъято 18 партий недоброкачественной молочной продукции в объеме — 583,74 кг
8 февраля 2023, 12:06

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