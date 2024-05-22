Антибиотики, кишечная палочка и сальмонелла: что нашли в омском молоке и мясе

С начала 2024 года сотрудники Россельхознадзора следили за качеством и безопасностью продуктов в Омской области. В общей сложности было исследовано 354 образца. Так, в 30 из них (это составляет 11,8%) были обнаружены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза.