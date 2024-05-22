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Антибиотики, кишечная палочка и сальмонелла: что нашли в омском молоке и мясе

22 мая 2024, 06:26
Фото: Город55
иллюстрация
В Россельхознадзоре поделились результатами исследования 354 образцов. В 30 из них (11,8%) были обнаружены сальмонелла, листерии, бактерии группы кишечной палочки, а также остатки лекарств, которые используются для борьбы с этими бактериями.

С начала 2024 года сотрудники Россельхознадзора следили за качеством и безопасностью продуктов в Омской области. В общей сложности было исследовано 354 образца. Так, в 30 из них (это составляет 11,8%) были обнаружены нарушения требований технических регламентов Таможенного союза.

В четырнадцати пробах мяса и мясной продукции были обнаружены сальмонелла, листерия, бактерии группы кишечной палочки, а также повышенное количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Кроме того, были найдены остатки лекарств, которые используются для борьбы с этими бактериями: тилмикозин, динитрокарбанилид и окситетрациклин.

В 11 образцах молока и молочной продукции были обнаружены нежелательные вещества: кишечная палочка и остатки антибиотиков (сульфаметазин, сульфаметоксазол, триметоприм). Кроме того, эксперты выявили несоответствие по жирнокислотному составу в некоторых образцах.

Проверка показала, что в пяти образцах рыбы и рыбной продукции были выявлены отклонения от нормы по микробиологическим показателям.

Информация о том, что продукция не соответствует стандартам, была опубликована в системе раннего оповещения ФГИС «Сирано», чтобы можно было принять необходимые меры. В отношении компаний, которые производят такую продукцию, были приняты соответствующие меры: действие 25 деклараций о соответствии товаров было приостановлено.

Напомним, что ранее на полках омских магазинов появилась поддельная икра в банках от «предприятия-призрака». Фальсифицированную икру якобы производит ООО «Камчатский икорный дом». Однако компания даже не зарегистрирована на территории Камчатского края.

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