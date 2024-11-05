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Россельхознадзор

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Ноябрь
В Омск попытались завести тонну узбекских гранатов, зараженных опасным вредителем
5 ноября, 13:23
Октябрь
В Омске в интернет-магазинах обнаружили «левые» семена неизвестной малины
Как оказалось, эти сорта не проходили должных испытаний и не были допущены к продаже.
18 октября, 06:09
В Омск привезли 9 тонн гранатов, зараженных опасными белыми жуками с длинными лапками
17 октября, 05:27
В Курганской области обнаружили 273 кг опасного масла из Омска
9 октября, 07:54
Сентябрь
«Цветы смерти»: в Омск приехали зараженные хризантемы
30 сентября, 11:26
«Орехи с подвохом». В Омской области предотвратили ввоз «нелегальной» продукции
24 сентября, 11:19
В рапсе на территории района Омской области обнаружили пестициды
Сотрудники Россельхознадзора выявили остатки пестицидов в рапсе на территории Азовского района.
21 сентября, 03:54
Август
В Омской области нашли опасного бешеного кота
23 августа, 08:20
Отравляет растения. На нескольких улицах Омска ввели карантин из-за опасного сорняка
Россельхознадзор установил карантинные зоны на улицах Куйбышева и Кемеровской, такие меры связаны с очагами повилики.
20 августа, 14:25
Смертельное ДТП, компенсация за стресс в самолете и опасный вредитель. Омск сегодня
15 августа, 14:44
На прилавки омских магазинов чуть не попали 36 тонн перцев с опасным паразитом
В Россельхознадзоре рассказали, что в Омскую область из Казахстана пытались провезти 36 тонн опасных перцев, овощи были заражены повиликой.
13 августа, 12:43
Неожиданное похолодание, внутренний туризм и опасные вредители. Омск сегодня
7 августа, 13:59
Могут съедать все. В Омскую область проникли 11 тонн нектаринов с опасным вредителем
7 августа, 13:16
Мнение жителей: зачем омский фермер Руль поднимает шумиху в СМИ вокруг своих земель
7 августа, 09:48
Июль
«Это настоящий бич»: омские специалисты рассказали о ситуации с борщевиком
12 июля, 09:48
Опасные абрикосы. Из Узбекистана в Омск завезли фрукты с прожорливым насекомым
6 июля, 09:28
Июнь
Россельхознадзор выявил отсутствие нужного мяса в фарше от омского предпринимателя
30 июня, 06:20
Май
Все дорожает. Росстат рассказал о росте цен на продукты в Омской области
26 мая, 09:23
Ослепление лазером, антибиотики в мясе и экстремальный ливень. Омск сегодня
22 мая, 14:26
Антибиотики, кишечная палочка и сальмонелла: что нашли в омском молоке и мясе
22 мая, 06:26

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