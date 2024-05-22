Лучи синего цвета. Пилотов рейса Москва — Омск пытались ослепить лазерным лучом

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
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Updated Сегодня, 03:04
В минувшие выходные в телеграм-канале «Aviaincident» появилась информация о том, что пилотов самолета, вылетевшего из аэропорта Шереметьево (Москва) в направлении Омска, пытались ослепить лазером.
Инцидент произошел в 35 километрах к востоку от Москвы. Неизвестные направили на пилотов самолета АО «Авиакомпания Победа» лазер синего цвета. Однако, несмотря на это, посадка прошла успешно.
Ранее Город55 рассказывал о самолете, который попал под удар молнии во время полета из Сургута в Омск. При послеполетном осмотре самолета «ЮТэйр» сотрудники аэропорта обнаружили следы разряда электричества. В районе кабины экипажа по правому борту была обнаружена царапина, а также повреждены заклепки фюзеляжа. Все повреждения устранили на месте, и самолет отправился перегонным рейсом в Тюмень.