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Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

иллюстрация

Лучи синего цвета. Пилотов рейса Москва — Омск пытались ослепить лазерным лучом

22 мая 2024, 02:58
Фото: Город55
иллюстрация

Экипаж самолета, следовавшего из Москвы в Омск, пытались ослепить лазерным лучом

Инцидент произошел в 35 километрах к востоку от Москвы. Неизвестный направил на пилотов самолета АО «Авиакомпания „Победа“ луч синего цвета. Но, несмотря на это, посадка прошла благополучно.

В минувшие выходные в телеграм-канале «Aviaincident» появилась информация о том, что пилотов самолета, вылетевшего из аэропорта Шереметьево (Москва) в направлении Омска, пытались ослепить лазером.

Инцидент произошел в 35 километрах к востоку от Москвы. Неизвестные направили на пилотов самолета АО «Авиакомпания Победа» лазер синего цвета. Однако, несмотря на это, посадка прошла успешно.

Ранее Город55 рассказывал о самолете, который попал под удар молнии во время полета из Сургута в Омск. При послеполетном осмотре самолета «ЮТэйр» сотрудники аэропорта обнаружили следы разряда электричества. В районе кабины экипажа по правому борту была обнаружена царапина, а также повреждены заклепки фюзеляжа. Все повреждения устранили на месте, и самолет отправился перегонным рейсом в Тюмень.

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