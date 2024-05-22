Лучи синего цвета. Пилотов рейса Москва — Омск пытались ослепить лазерным лучом

Ранее Город55 рассказывал о самолете, который попал под удар молнии во время полета из Сургута в Омск. При послеполетном осмотре самолета «ЮТэйр» сотрудники аэропорта обнаружили следы разряда электричества. В районе кабины экипажа по правому борту была обнаружена царапина, а также повреждены заклепки фюзеляжа. Все повреждения устранили на месте, и самолет отправился перегонным рейсом в Тюмень.