Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

иллюстрация

Взрыв банкомата, затопленные подвалы и разваливающиеся дома. Главные темы недели

21 апреля 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация
Неделя уже почти осталась позади. Но — не лишним будет вспомнить новости, наделавшие много шуму среди омичей — все они здесь, в дайджесте Города55.

Тема №1. Взрыв офиса банка в жилом доме.

Безусловно, самым громким событием недели стал подрыв офиса банка на улице Краснознаменной, 26/3 — социальные сети сразу же заполнили фотографии с «места событий» и соображения комментаторов. Однако, более официальная и точная информация появилась существенно позже.

В Омске в здании «Сбербанка» произошел взрыв
Узнать подробнее
В Омске мужчина взорвал банкомат и попытался украсть деньги
Узнать подробнее

Как выяснилось, целью злоумышленника стал банкомат: мужчина надеялся добраться до купюр внутри аппарата, но ничего не вышло. А вот шуму злоумышленник создал много: к делу сразу же подключились следователи и Прокуратура. Руководство банка тоже прокомментировало ситуацию — по их словам, дела «обидчиков» компании всегда раскрываются, а виновные несут заслуженное наказание.

Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка
Узнать подробнее
Сбер объявил награду за информацию о преступнике, который взорвал банкомат в Омске
Узнать подробнее

Тем более, злоумышленник и все его действия попали на камеры видеонаблюдения — записями с них с редакцией Города55 поделился Сбербанк. Кроме того, за информацию о преступнике назначили награду — сумму пока не называют. Отделение банка, до устранения всех последствий инцидента, временно прекратило свою работу. Ну, а масштаб разрушений можно оценить лично — в материале ниже:

Выбитые окна и раскуроченный банкомат. Что стало с офисом омского Сбера после взрыва
Узнать подробнее

Тема №2. Вода на улицах и в подвалах.

Есть в Омске и «тихие» разрушители: их цели непонятны, но действия угрожают многим — в подвалы омичей стала приходить вода. Хотя, из некоторых она и не уходила почти 3 недели. Каково это — жильцы дома №1Г на улице Рождественского знают не понаслышке: неисправная канализация топила подвал дома очень долгое время. Бороться с ней, конечно пытались, но фундамент, по словам жителей, начало подмывать. Позже, кстати, в администрации Ленинского округа сообщили, что проблема устранена — воду выкачали, а конструкции проверили.

«Жильцы боятся ложиться спать». Омичи забили тревогу из-за воды в подвале
Узнать подробнее

Похожие новости появились и в среду: из-за аварии на коллекторе один из омских фитнесс-клубов топило два дня. Кроме того, из-за этой же аварии вода устремилась и на улицы: 6-я Станционная и Новокирпичная стали удобным руслом для канализационного потока. Ну, а истинная причина крылась в огромной мусорной пробке, занявшей 4 метра трубопровода и почти 80 сантиметров в диаметре. Общий объем засора коллектора составил 4 кубометра.

Откачивали два дня. В Омске затопило фитнес-клуб из-за аварии на коллекторе
Узнать подробнее

Воду на улицах заметили и жители Тары: разлив реки Аркарки принес воду прямо на участки и огорода тарчан, остановившись в считанных метрах от домов. Кроме того, как отметили местные жители, вслед за водой на огороды пришли и ондатры — им «большая вода» только в радость.

Проникает на участки и огороды. Река Аркарка затопила улицы Тары во время разлива
Узнать подробнее

19 апреля губернатор Омской области, Виталий Хоценко опубликовал информацию о выплатах для пострадавших от паводков людей. К тому моменту глава региона посетил Русско-Полянский район и село Сибирское, где пообщался с местными жителями. Выплаты, кстати, начнутся на следующей неделе: по 10 тыс рублей получат все пострадавшие от наводнения, суммой в 50 тыс рублей компенсируют частичную потерю имущества и 100 тыс рублей выплатят в случае полного уничтожения имущества.

От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка
Узнать подробнее

Сейчас же в Русско-Полянском районе остаются затопленными 55 домов и 60 участков, а местные жители находятся в пунктах временного размещения. Ну, а сегодня тревожные вести пришли уже из Тарского района: по прогнозам МЧС, река Шиш может существенно поднять свой уровень уже завтра, 22 апреля.

Вода наступает. В Русско-Полянском районе Омской области затопило 55 домов
Узнать подробнее
Вода поднимается. Омское ГУ МЧС опубликовало предупреждение о половодье
Узнать подробнее

Тема№3. Разваливающиеся дома.

С 16 апреля и до конца лета в школе №89 не будут принимать учеников — всему виной трещина между основным зданием и пристройкой-бассейном (последняя появилась в 1972 году). Завершить ремонтные работы планируют до начала нового учебного года — а до тех пор средние и младшие классы будут находиться на «дистанте», ну, а 9, 10 и 11 классы перевели в школу №138 — все-таки, надо продолжать подготовку к экзаменам.

Занятия отменяются. В омской школе № 89 треснула и отъехала стена
Узнать подробнее

Немногим дольше будет ремонт «Доходного дома Соломона Кадыша» — его планируют завершить в конце сентября. Реставрационные работы там начались недавно, но добивались их больше четырех лет — здание является памятником истории и культуры регионального значения и первоначально его должны были отремонтировать в 2020 году. Но — строительные леса уже появились, а значит, ремонту — быть.

В центре Омска после судебных тяжб начали реконструкцию дома, где находится Govinda
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Ремонт#Преступление#Омск#Школа#Мусор#Взрыв#Паводок#Выплаты#Жильцы#Канализация#Банкомат#Наводнение#Бассейн#Доходный дом#Реставрация#Дома
Подпишитесь
Список сократили. Омский аэропорт отменил рейсы в Ташкент
Сегодня, 05:49
Все выше. Сразу на двух омских маршрутах поднимут стоимость проезда
Сегодня, 04:15
Неприятный «сюрприз». В Омске почти 30-градусная жара сменится резким похолоданием
Вчера, 12:54
МЧС предупреждает. Омская область столкнется с опасными погодными явлениями
Сегодня, 03:32
Не проехать. Омичи пожаловались на заблокированный объезд бульвара Архитекторов
Сегодня, 07:57
"