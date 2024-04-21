Взрыв банкомата, затопленные подвалы и разваливающиеся дома. Главные темы недели

Есть в Омске и «тихие» разрушители: их цели непонятны, но действия угрожают многим — в подвалы омичей стала приходить вода. Хотя, из некоторых она и не уходила почти 3 недели. Каково это — жильцы дома №1Г на улице Рождественского знают не понаслышке: неисправная канализация топила подвал дома очень долгое время. Бороться с ней, конечно пытались, но фундамент, по словам жителей, начало подмывать. Позже, кстати, в администрации Ленинского округа сообщили, что проблема устранена — воду выкачали, а конструкции проверили.