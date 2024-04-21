Взрыв банкомата, затопленные подвалы и разваливающиеся дома. Главные темы недели

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Безусловно, самым громким событием недели стал подрыв офиса банка на улице Краснознаменной, 26/3 — социальные сети сразу же заполнили фотографии с «места событий» и соображения комментаторов. Однако, более официальная и точная информация появилась существенно позже.
Как выяснилось, целью злоумышленника стал банкомат: мужчина надеялся добраться до купюр внутри аппарата, но ничего не вышло. А вот шуму злоумышленник создал много: к делу сразу же подключились следователи и Прокуратура. Руководство банка тоже прокомментировало ситуацию — по их словам, дела «обидчиков» компании всегда раскрываются, а виновные несут заслуженное наказание.
Тем более, злоумышленник и все его действия попали на камеры видеонаблюдения — записями с них с редакцией Города55 поделился Сбербанк. Кроме того, за информацию о преступнике назначили награду — сумму пока не называют. Отделение банка, до устранения всех последствий инцидента, временно прекратило свою работу. Ну, а масштаб разрушений можно оценить лично — в материале ниже:
Есть в Омске и «тихие» разрушители: их цели непонятны, но действия угрожают многим — в подвалы омичей стала приходить вода. Хотя, из некоторых она и не уходила почти 3 недели. Каково это — жильцы дома №1Г на улице Рождественского знают не понаслышке: неисправная канализация топила подвал дома очень долгое время. Бороться с ней, конечно пытались, но фундамент, по словам жителей, начало подмывать. Позже, кстати, в администрации Ленинского округа сообщили, что проблема устранена — воду выкачали, а конструкции проверили.
Похожие новости появились и в среду: из-за аварии на коллекторе один из омских фитнесс-клубов топило два дня. Кроме того, из-за этой же аварии вода устремилась и на улицы: 6-я Станционная и Новокирпичная стали удобным руслом для канализационного потока. Ну, а истинная причина крылась в огромной мусорной пробке, занявшей 4 метра трубопровода и почти 80 сантиметров в диаметре. Общий объем засора коллектора составил 4 кубометра.
Воду на улицах заметили и жители Тары: разлив реки Аркарки принес воду прямо на участки и огорода тарчан, остановившись в считанных метрах от домов. Кроме того, как отметили местные жители, вслед за водой на огороды пришли и ондатры — им «большая вода» только в радость.
19 апреля губернатор Омской области, Виталий Хоценко опубликовал информацию о выплатах для пострадавших от паводков людей. К тому моменту глава региона посетил Русско-Полянский район и село Сибирское, где пообщался с местными жителями. Выплаты, кстати, начнутся на следующей неделе: по 10 тыс рублей получат все пострадавшие от наводнения, суммой в 50 тыс рублей компенсируют частичную потерю имущества и 100 тыс рублей выплатят в случае полного уничтожения имущества.
Сейчас же в Русско-Полянском районе остаются затопленными 55 домов и 60 участков, а местные жители находятся в пунктах временного размещения. Ну, а сегодня тревожные вести пришли уже из Тарского района: по прогнозам МЧС, река Шиш может существенно поднять свой уровень уже завтра, 22 апреля.
С 16 апреля и до конца лета в школе №89 не будут принимать учеников — всему виной трещина между основным зданием и пристройкой-бассейном (последняя появилась в 1972 году). Завершить ремонтные работы планируют до начала нового учебного года — а до тех пор средние и младшие классы будут находиться на «дистанте», ну, а 9, 10 и 11 классы перевели в школу №138 — все-таки, надо продолжать подготовку к экзаменам.
Немногим дольше будет ремонт «Доходного дома Соломона Кадыша» — его планируют завершить в конце сентября. Реставрационные работы там начались недавно, но добивались их больше четырех лет — здание является памятником истории и культуры регионального значения и первоначально его должны были отремонтировать в 2020 году. Но — строительные леса уже появились, а значит, ремонту — быть.