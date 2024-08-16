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Банкомат

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Август
Прибыль в миллиард. В Омске появилась новая банковская компания из столицы
Главенствующая компания на российском рынке уже 20 лет как производит банкоматы и запчасти для них. Также в задачах компании производство сервисов для дистанционной работы.
16 августа, 08:17
Май
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
Апрель
Вовремя вмешался. Стажер омской полиции предотвратил перевод денег мошенникам
Злоумышленники почти убедили женщину отправить им 286 тысяч рублей.
25 апреля, 09:41
Взрыв банкомата, затопленные подвалы и разваливающиеся дома. Главные темы недели
21 апреля, 10:52
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
Выбитые окна и раскуроченный банкомат. Что стало с офисом омского Сбера после взрыва
17 апреля, 10:41
Сбер объявил награду за информацию о преступнике, который взорвал банкомат в Омске
Сумму вознаграждения пока назвать затрудняются.
17 апреля, 09:42
В Омске мужчина взорвал банкомат и попытался украсть деньги
17 апреля, 05:37
Март
Местные Бонни и Клайд. Омичи ночью пробрались в магазин и пытались подорвать банкомат
В банкомате на тот момент находилось около 4 млн рублей.
20 марта, 05:50
Октябрь 2023
Задумался и забыл. В Омске мужчина не взял деньги из банкомата и их забрал нарушитель
16 октября 2023, 12:06
Суд защитил омича, у которого развилось заболевание, от банковских махинаций
3 октября 2023, 10:12

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