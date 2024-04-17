Выбитые окна и раскуроченный банкомат. Что стало с офисом омского Сбера после взрыва

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
В Омске сегодня, 17 апреля, неизвестный мужчина взорвал банкомат в офисе Сбербанка на улице Краснознаменной. Показываем, как выглядит место происшествия сейчас. Фотографиями с Городом55 поделился администратор паблика «100 необычных мест Омска» Андрей Андрейкин.
Банк находится на первом этаже многоквартирного дома. К счастью, никто не пострадал.
На месте сейчас работают полиция и прокуратура.
Преступнику не удалось украсть деньги. Сейф в банкомате остался цел.
Верхняя часть банкомата с электроникой серьезна пострадала.
Офис банка на Краснознаменной в настоящее время не работает. Рабочие убирают стекло, сотрудники приводят в порядок помещение.
Ранее Город55 публиковал видео с моментом взрыва банкомата: