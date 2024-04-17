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Posted Сегодня, 10:41

Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Омичам показали, как выглядит офис Сбербанка после взрыва банкомата

Выбитые окна и раскуроченный банкомат. Что стало с офисом омского Сбера после взрыва

17 апреля 2024, 10:41
Фото: Предоставлено Городу55

Омичам показали, как выглядит офис Сбербанка после взрыва банкомата

Неизвестный пытался похитить деньги. Теперь его ищет полиция, а за информацию о преступнике в Сбербанке объявили награду.

В Омске сегодня, 17 апреля, неизвестный мужчина взорвал банкомат в офисе Сбербанка на улице Краснознаменной. Показываем, как выглядит место происшествия сейчас. Фотографиями с Городом55 поделился администратор паблика «100 необычных мест Омска» Андрей Андрейкин.

Банк находится на первом этаже многоквартирного дома. К счастью, никто не пострадал.

Фото: Предоставлено Городу55

На месте сейчас работают полиция и прокуратура.

Фото: Предоставлено Городу55

Преступнику не удалось украсть деньги. Сейф в банкомате остался цел.

Фото: Предоставлено Городу55

Верхняя часть банкомата с электроникой серьезна пострадала.

Фото: Предоставлено Городу55

В Сбербанке объявили вознаграждение за информацию о преступнике.

Фото: Предоставлено Городу55

Офис банка на Краснознаменной в настоящее время не работает. Рабочие убирают стекло, сотрудники приводят в порядок помещение.

Фото: Предоставлено Городу55

Ранее Город55 публиковал видео с моментом взрыва банкомата:

Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка
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#Евгений Игишев#Происшествия#Полиция#Омск#Сбербанк#Банкомат
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Эксклюзив. Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка
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