Выбитые окна и раскуроченный банкомат. Что стало с офисом омского Сбера после взрыва

В Омске сегодня, 17 апреля, неизвестный мужчина взорвал банкомат в офисе Сбербанка на улице Краснознаменной. Показываем, как выглядит место происшествия сейчас. Фотографиями с Городом55 поделился администратор паблика «100 необычных мест Омска» Андрей Андрейкин.