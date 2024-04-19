От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка

На сегодняшний день в селе сложилась следующая ситуация: у некоторых жителей имущество пострадало частично, а у других — полностью. Семья Елены Анатольевны Шнайдт, к сожалению, относится ко второй категории. Вода в их доме повредила абсолютно все.