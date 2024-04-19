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иллюстрация

От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка

19 апреля 2024, 05:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на следующей неделе пострадавшим от паводка выплатят от 10 до 100 тысяч

Глава региона объявил о выплатах пострадавшим от паводка на следующей неделе. Они составят: 10 тысяч — всем пострадавшим, 50 тысяч — на компенсацию частичной потери имущества, 100 тысяч — на полное повреждение имущества.

Сегодня, 19 апреля, в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о выплатах пострадавшим от паводка. Глава региона уже посетил село Сибирское Русско-Полянского района и пообщался с местными жителями.

«Встретился с жителями. Говорят, что вода пришла в дома стремительно и внезапно. Валерий Иванович Сердюк, один из старожилов села, уверяет, что такого паводка местные жители не помнят с середины 80-х», — написал Хоценко.

На сегодняшний день в селе сложилась следующая ситуация: у некоторых жителей имущество пострадало частично, а у других — полностью. Семья Елены Анатольевны Шнайдт, к сожалению, относится ко второй категории. Вода в их доме повредила абсолютно все.

Уже на следующей неделе пострадавшие получат следующие выплаты:

  • 10 тысяч рублей — в качестве компенсации всем пострадавшим от наводнения;
  • 50 тысяч рублей — на компенсацию частичной потери имущества;
  • 100 тысяч рублей — тем, чье имущество пострадало полностью.

Ранее администрация Усть-Ишимского района предупредила о возможной эвакуации из-за подтопления четырех улиц: Ишимской, Иртышской, Тухачевского и Советской. Для местных жителей подготовили памятку по ЧС и рассказали о пунктах размещения для людей и животных в случае ЧС.

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