Сбер объявил награду за информацию о преступнике, который взорвал банкомат в Омске

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Сбербанк объявил награду за информацию о преступнике, который сегодня, 17 апреля, взорвал банкомат на улице Краснознаменной.
«Разыскивается мужчина среднего роста, плотного телосложения, был одет в камуфляжную форму, на ногах кроссовки черного цвета, на голове черная балаклава с прорезями для глаз, с собой имел большую клетчатую сумку», — рассказали Городу55 в Сбербанке.
Всех, у кого есть информация о преступнике, просят позвонить по телефонам: 8-913-967-28-83, 8-908-797-04-38 или 112.
Сумму вознаграждения в банке пока назвать затрудняются. Ранее появилось видео с моментом подрыва банкомата: