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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:45

Сбер объявил награду за информацию о преступнике, который взорвал банкомат в Омске

Сбер объявил награду за информацию о преступнике, который взорвал банкомат в Омске

17 апреля 2024, 09:42
Фото: Прокуратура Омской области
Сумму вознаграждения пока назвать затрудняются.

Сбербанк объявил награду за информацию о преступнике, который сегодня, 17 апреля, взорвал банкомат на улице Краснознаменной.

«Разыскивается мужчина среднего роста, плотного телосложения, был одет в камуфляжную форму, на ногах кроссовки черного цвета, на голове черная балаклава с прорезями для глаз, с собой имел большую клетчатую сумку», — рассказали Городу55 в Сбербанке.

Всех, у кого есть информация о преступнике, просят позвонить по телефонам: 8-913-967-28-83, 8-908-797-04-38 или 112.

Сумму вознаграждения в банке пока назвать затрудняются. Ранее появилось видео с моментом подрыва банкомата:

Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Взрыв#Награда#Сбербанк#Банкомат#Мужчина#Информация#Телефоны
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