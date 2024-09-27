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Взрыв

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Сентябрь
Появились кадры с места взрыва в квартире с самогонным аппаратом в омских Нефтяниках
27 сентября, 07:50
Хозяин получил ожоги. В омских Нефтяниках в квартире взорвался самогонный аппарат
27 сентября, 06:26
Пострадала даже соседка. В омских Нефтяниках ранним утром взорвался газ
27 сентября, 06:04
Бдительные омичи сообщили о взрыве в городке Нефтяников ночью последнего дня лета
1 сентября, 04:31
Август
Возгорание на омском нефтезаводе стало поводом для прокурорской проверки
26 августа, 11:55
Пострадавших во время пожара на омском нефтезаводе везут в БСМП-1
26 августа, 11:16
Во время пожара на омском нефтезаводе пострадали два человека
26 августа, 10:01
«Думали, дом развалится»: как омичи ощутили первые минуты взрыва в Нефтяниках
26 августа, 10:01
Стала известна причина взрыва в омских Нефтяниках
26 августа, 09:32
Срочно. В омских Нефтяниках прогремел взрыв
26 августа, 09:04
Июль
В Омске осудили сотрудника АГЗС, по вине которого в доме взорвался газовый баллон
5 июля, 07:01
Апрель
Взрыв банкомата, затопленные подвалы и разваливающиеся дома. Главные темы недели
21 апреля, 10:52
Затопленный фитнес-клуб, взрыв в Сбербанке и асфальт на ливневке. Омск сегодня
17 апреля, 14:31
Сбер объявил награду за информацию о преступнике, который взорвал банкомат в Омске
Сумму вознаграждения пока назвать затрудняются.
17 апреля, 09:42
В Омске мужчина взорвал банкомат и попытался украсть деньги
17 апреля, 05:37
Срочно. В Омске в здании «Сбербанка» произошел взрыв
17 апреля, 04:29
Знал о последствиях. Из-за халатности сотрудника омской АГЗС погибла семейная пара
Житель Омской области заправил бытовые баллоны газом для автомобилей, устройство взорвалось в жилом доме, теперь мужчине грозит уголовное наказание.
5 апреля, 09:28
Март
Страшный теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл»: что известно к этому часу
23 марта, 03:27
Январь
Опасные развлечения. Жители Омской области попали в больницу после взрыва петарды
Известно, что в момент взрыва пиротехники мужчины были в нетрезвом виде.
9 января, 13:03
Декабрь 2023
Отсутствие отопления, взрыв на заправке и подрыв поезда. Омск сегодня
9 декабря 2023, 13:45

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