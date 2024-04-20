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Вода наступает. В Русско-Полянском районе Омской области затопило 55 домов

20 апреля 2024, 03:36
Фото: Город55
иллюстрация

В Русско-Полянском районе Омской области из-за паводка пострадали 55 домов

В Русско-Полянском районе из-за паводка в селах Сибирское и Цветочное пострадали 55 домов и 60 приусадебных участков. Местные жители во время подтопления размещены во временных пунктах.

В МЧС по Омской области сообщили, что в Русско-Полянском районе из-за паводка пострадали жители сел Сибирское и Цветочное. В результате подтопления пострадали 55 домов и 60 приусадебных участков. Местные жители размещены во временных пунктах.

Согласно последним данным МЧС, движение транспорта на дороге Русская Поляна — Сибирское было восстановлено. На проблемном участке прокопали ров и установили водопропускную трубу.

Губернатор Виталий Хоценко уже посетил район и пообщался с местными жителями. Надежда Суворова, жительница села Цветочное, рассказала, что живет здесь уже более 56 лет. По ее словам, такого сильного наводнения она не помнит.

Хоценко поручил главе муниципалитета и министру региональной безопасности создать в Русско-Полянском районе оперативный штаб. Он будет координировать аварийно-восстановительные работы и оказывать адресную помощь населению. Жители получат выплаты после оценки ущерба комиссией.

Напомним, что вчера Виталий Хоценко объявил о выплате компенсаций пострадавшим от паводка. Компенсации будут следующими: 10 тысяч рублей — всем пострадавшим, 50 тысяч рублей — на частичную компенсацию потери имущества, 100 тысяч рублей — в случае полного повреждения имущества.

От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка
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