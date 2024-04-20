Вода наступает. В Русско-Полянском районе Омской области затопило 55 домов

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
В МЧС по Омской области сообщили, что в Русско-Полянском районе из-за паводка пострадали жители сел Сибирское и Цветочное. В результате подтопления пострадали 55 домов и 60 приусадебных участков. Местные жители размещены во временных пунктах.
Согласно последним данным МЧС, движение транспорта на дороге Русская Поляна — Сибирское было восстановлено. На проблемном участке прокопали ров и установили водопропускную трубу.
Губернатор Виталий Хоценко уже посетил район и пообщался с местными жителями. Надежда Суворова, жительница села Цветочное, рассказала, что живет здесь уже более 56 лет. По ее словам, такого сильного наводнения она не помнит.
Хоценко поручил главе муниципалитета и министру региональной безопасности создать в Русско-Полянском районе оперативный штаб. Он будет координировать аварийно-восстановительные работы и оказывать адресную помощь населению. Жители получат выплаты после оценки ущерба комиссией.
Напомним, что вчера Виталий Хоценко объявил о выплате компенсаций пострадавшим от паводка. Компенсации будут следующими: 10 тысяч рублей — всем пострадавшим, 50 тысяч рублей — на частичную компенсацию потери имущества, 100 тысяч рублей — в случае полного повреждения имущества.