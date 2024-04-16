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Published Сегодня, 02:54

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Updated Сегодня, 03:03

иллюстрация

Занятия отменяются. В омской школе № 89 треснула и отъехала стена

16 апреля 2024, 02:54
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске закроют школу № 89 из-за трещины в стене

В мэрии сообщили, что школа будет закрыта до конца лета для проведения ремонтных работ. Здание школы было построено в 1958 году, а пристройка к нему — в 1972 году.

С завтрашнего дня в Омске будет закрыта школа № 89 из-за трещины, которая образовалась между основным зданием школы и пристроенным бассейном. В мэрии уточнили, что часть стены просто отошла.

Школа находится в Октябрьском округе, поэтому учеников старших классов (9, 10, 11 классы) решили перевести в соседнюю школу №138, а средние и младшие классы отправили на дистанционное обучение.

Ремонт стены в школе запланирован на лето, а после этого учреждение будет внесено в план капитального ремонта. В связи с этим ученики смогут вернуться в школу сразу после летних каникул в сентябре.

Ранее стало известно, что в конце прошлого года школа в Ясной Поляне была исключена из перечня объектов национального проекта, так как подрядчик не справился с начальным этапом строительства и не оформил выполненные работы для оплаты.

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