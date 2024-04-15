В центре Омска после судебных тяжб начали реконструкцию дома, где находится Govinda

Отметим, что осенью прошлого года минкульт обратился в Арбитражный суд с требованием обязать владельца здания отремонтировать фасад. Изначально реставрацию должны были провести еще до 2020 года, сообщает издание Ngs55, однако этого не произошло. В итоге бизнесменам, Надежде и Владимиру Гавриловым, дали один год, чтобы провести ремонт.