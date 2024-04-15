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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:00

В центре Омска после судебных тяжб начали реконструкцию дома, где находится Govinda

В центре Омска после судебных тяжб начали реконструкцию дома, где находится Govinda

15 апреля 2024, 10:58
Фото: Город55
Фасад «Доходного дома Соломона Кадыша» планируют отремонтировать до конца сентября.

Город55 обратил внимание, что в середине апреля в центре Омска начались реставрационные работы на здании по улице Думская, 5. Дом огородили строительными лесами. Этот объект является памятником истории и культуры регионального значения.

В министерстве культуры Омской области нашему изданию сообщили, что здание находится в частной собственности. Сейчас там ремонтируют фасад.

«Министерством 28 марта 2024 года ООО Научно-Производственный Центр „Сибирская Скифия“ выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонт фасада) со сроком выполнения работ 24 сентября 2024 года», — рассказали в ведомстве.

Согласно данным Rusprofile, компания «Сибирская Скифия» была зарегистрирована в 2014 году. Руководителем с 2019 года является Наталья Сафарова.

Вокруг здания установили строительные лесаВокруг здания установили строительные леса
Вокруг здания установили строительные леса
Фото: Евгений Игишев / Город55

Отметим, что осенью прошлого года минкульт обратился в Арбитражный суд с требованием обязать владельца здания отремонтировать фасад. Изначально реставрацию должны были провести еще до 2020 года, сообщает издание Ngs55, однако этого не произошло. В итоге бизнесменам, Надежде и Владимиру Гавриловым, дали один год, чтобы провести ремонт.

Здание на Думской, «Доходный дом Соломона Кадыша», было построено в 1914 году. Сейчас здесь расположены банкетный зал Vegas, вегетарианское кафе Govinda, салоны красоты, магазин одежды, туристическое агентство.

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#Евгений Игишев#Культура#Омск#Реставрация#Памятник истории#Думская
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