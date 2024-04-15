В центре Омска после судебных тяжб начали реконструкцию дома, где находится Govinda

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Город55 обратил внимание, что в середине апреля в центре Омска начались реставрационные работы на здании по улице Думская, 5. Дом огородили строительными лесами. Этот объект является памятником истории и культуры регионального значения.
В министерстве культуры Омской области нашему изданию сообщили, что здание находится в частной собственности. Сейчас там ремонтируют фасад.
«Министерством 28 марта 2024 года ООО Научно-Производственный Центр „Сибирская Скифия“ выдано разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонт фасада) со сроком выполнения работ 24 сентября 2024 года», — рассказали в ведомстве.
Согласно данным Rusprofile, компания «Сибирская Скифия» была зарегистрирована в 2014 году. Руководителем с 2019 года является Наталья Сафарова.
Отметим, что осенью прошлого года минкульт обратился в Арбитражный суд с требованием обязать владельца здания отремонтировать фасад. Изначально реставрацию должны были провести еще до 2020 года, сообщает издание Ngs55, однако этого не произошло. В итоге бизнесменам, Надежде и Владимиру Гавриловым, дали один год, чтобы провести ремонт.
Здание на Думской, «Доходный дом Соломона Кадыша», было построено в 1914 году. Сейчас здесь расположены банкетный зал Vegas, вегетарианское кафе Govinda, салоны красоты, магазин одежды, туристическое агентство.