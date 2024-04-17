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Published Сегодня, 09:37

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Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка

Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка

17 апреля 2024, 09:37
Фото: Прокуратура Омской области
Грабитель попытался вскрыть банкомат, чтобы украсть деньги, однако сделать этого не сумел.

Появилось видео ограбления офиса Сбербанка в Омске. Грабитель взорвал банкомат на улице Краснознаменной. Кадрами с камер видеонаблюдения с Городом55 поделились в Сбербанке:

Видео: Прокуратура Омской области

Напомним, инцидент произошел сегодня, 17 апреля, рано утром. Неизвестный мужчина подорвал банкомат. Офис банка находится на первом этаже многоквартирного дома. К счастью, никто не пострадал.

В полиции завели уголовное дело, расследование которого проконтролирует прокуратура.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Видео
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