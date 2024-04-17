Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Появилось видео ограбления офиса Сбербанка в Омске. Грабитель взорвал банкомат на улице Краснознаменной. Кадрами с камер видеонаблюдения с Городом55 поделились в Сбербанке:
Напомним, инцидент произошел сегодня, 17 апреля, рано утром. Неизвестный мужчина подорвал банкомат. Офис банка находится на первом этаже многоквартирного дома. К счастью, никто не пострадал.
В полиции завели уголовное дело, расследование которого проконтролирует прокуратура.