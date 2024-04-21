Вода поднимается. Омское ГУ МЧС опубликовало предупреждение о половодье

Кроме того, опасность угрожает домам и земельным участкам местных жителей — согласно данным официального сообщения, их может подтопить. Местным властям рекомендовано уточнить план эвакуации населения в пункты временного размещения и оценить их готовность к приему людей, также необходимо сформировать запасы пищи и воды на срок не меньше 10 дней.