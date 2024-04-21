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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:35

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Вода поднимается. Омское ГУ МЧС опубликовало предупреждение о половодье

21 апреля 2024, 09:33
Фото: 1MI
иллюстрация

ГУ МЧС по Омской области предупредило жителей Тарского района о половодье

Большая вода угрожает Тарскому району: половодье может начаться уже завтра.

На официальном сайте Главного управления МЧС России по Омской области появилось предупреждение о половодье: по данным ведомства, 22–23 апреля ожидается подъем уровня воды в реке Шиш, протекающей в Тарском районе. Под угрозой находятся пойменные территории, а вода может подняться до уровня в 867 см.

Кроме того, опасность угрожает домам и земельным участкам местных жителей — согласно данным официального сообщения, их может подтопить. Местным властям рекомендовано уточнить план эвакуации населения в пункты временного размещения и оценить их готовность к приему людей, также необходимо сформировать запасы пищи и воды на срок не меньше 10 дней.

Напомним, паводковая ситуация все еще остается тяжелой: в Русско-Полянском районе области под ударом стихии оказались села Сибирское и Цветочное, а из-за воды пострадало больше 50 домов.

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#Илья Скобин#Общество#Эвакуация#Новости#Русско-Полянский район#Тарский район#Подтопление#Готовность
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