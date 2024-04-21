Вода поднимается. Омское ГУ МЧС опубликовало предупреждение о половодье

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
На официальном сайте Главного управления МЧС России по Омской области появилось предупреждение о половодье: по данным ведомства, 22–23 апреля ожидается подъем уровня воды в реке Шиш, протекающей в Тарском районе. Под угрозой находятся пойменные территории, а вода может подняться до уровня в 867 см.
Кроме того, опасность угрожает домам и земельным участкам местных жителей — согласно данным официального сообщения, их может подтопить. Местным властям рекомендовано уточнить план эвакуации населения в пункты временного размещения и оценить их готовность к приему людей, также необходимо сформировать запасы пищи и воды на срок не меньше 10 дней.
Напомним, паводковая ситуация все еще остается тяжелой: в Русско-Полянском районе области под ударом стихии оказались села Сибирское и Цветочное, а из-за воды пострадало больше 50 домов.