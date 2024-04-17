Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Иллюстрация

Проникает на участки и огороды. Река Аркарка затопила улицы Тары во время разлива

17 апреля 2024, 12:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

Река Аркарка затопила улицы Тары во время разлива

Тарчане сообщают, что на улицы города активно поступает вода с разлившейся Аркарки, в районной администрации успокоили, что ситуация находится на контроле.

В сообществе «Тара360º» местные жители сообщили об опасном уровне реки Аркарка вблизи жилых домов. Во время разлива речные воды проникли на придомовые территории и затопили огороды тарчан. Наибольшее количество жидкости наблюдается на улицах Омской и Матросова.

«Одна радость, но не у людей — в затопленных огородах плещутся ондатры», — написал автор публикации.

Ситуацию прокомментировали в районной администрации, объяснив, что ситуация на контроле, а водопереливная труба на дамбе работает в штатном режиме.

«При осложнении ситуации будут приняты меры по установке насосной станции», — успокоили местных.

Ранее Город55 писал о затоплении деревень Барышниково и Озерное, населенные пункты затопило из-за выхода из берегов озера Барышники.

«Помощи ждать неоткуда». Жители Нижнеомского района пожаловались на затопление
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Частный дом#Новости#Частный сектор#Река#Затопления#Подтопление#Затопление#Река Аркарка
Подпишитесь
Эксклюзив. Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка
Сегодня, 09:37
Житель Омской области спас пятерых сослуживцев на СВО и стал героем России посмертно
Сегодня, 05:33
Собаки, люди, стройки. В Омске объяснили плохую приживаемость деревьев после посадки
Сегодня, 06:41
«Если погода позволит». Омичам рассказали, когда в этом году стартует сезон фонтанов
Сегодня, 07:57
Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который привезет 25 КамАЗов грязи за 3 млн
Сегодня, 06:32
Выбитые окна и раскуроченный банкомат. Что стало с офисом омского Сбера после взрыва
Сегодня, 10:41
"