Проникает на участки и огороды. Река Аркарка затопила улицы Тары во время разлива

В сообществе «Тара360º» местные жители сообщили об опасном уровне реки Аркарка вблизи жилых домов. Во время разлива речные воды проникли на придомовые территории и затопили огороды тарчан. Наибольшее количество жидкости наблюдается на улицах Омской и Матросова.