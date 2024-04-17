Проникает на участки и огороды. Река Аркарка затопила улицы Тары во время разлива

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В сообществе «Тара360º» местные жители сообщили об опасном уровне реки Аркарка вблизи жилых домов. Во время разлива речные воды проникли на придомовые территории и затопили огороды тарчан. Наибольшее количество жидкости наблюдается на улицах Омской и Матросова.
«Одна радость, но не у людей — в затопленных огородах плещутся ондатры», — написал автор публикации.
Ситуацию прокомментировали в районной администрации, объяснив, что ситуация на контроле, а водопереливная труба на дамбе работает в штатном режиме.
«При осложнении ситуации будут приняты меры по установке насосной станции», — успокоили местных.
Ранее Город55 писал о затоплении деревень Барышниково и Озерное, населенные пункты затопило из-за выхода из берегов озера Барышники.