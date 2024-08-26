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Доходный дом

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Рядом с омской мэрией сдают под офисы исторический особняк
26 августа, 07:00
Военный оркестр Британии на Тарской. Как выглядел Омск 100 лет назад
25 апреля, 03:35
Взрыв банкомата, затопленные подвалы и разваливающиеся дома. Главные темы недели
21 апреля, 10:52
2022
Исторический ремонт. В Омске на обновление доходного дома Печокас выделили 1.6 млн
Омский медуниверситет ищет подрядчика, готового произвести работы.
5 октября 2022, 09:49

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