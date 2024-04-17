Откачивали два дня. В Омске затопило фитнес-клуб из-за аварии на коллекторе

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В Ленинском округе Омска в ночь с воскресенья на понедельник произошла коммунальная авария. Среди пострадавших оказался клуб The Fitness Arena, который находится на улице Станционной. Из-за аварии фитнес-клуб не работает уже несколько дней.
В настоящее время руководство ожидает помощи от коммунальных служб. Тем временем вода со всем содержимым уже залила центр и вышла на улицы 6-я Станционная и Новокирпичная.
В «Водоканале» объяснили, что произошла авария на коллекторе в Ленинском округе, вероятно, это одно и то же ЧП. Вода из канализационных труб вышла из-за крупного засора. На месте работают две бригады и гидродинамическая машина.
«К сожалению, пробка из мусора настолько плотно спрессовалась внутри коллектора, что пробить ее напором воды под высоким давлением не удалось. Ситуация усугубилась значительным притоком ливневых, талых и грунтовых вод после осадков 14 апреля. Утром 15 апреля специалисты приняли решение об установке перекачки», — уточнили в «Росводоканале».
В итоге воду удалось откачать, только уложив временный трубопровод. Специалисты дежурили на месте всю ночь, поднимая каждые два часа насос и очищая его от мусора. Лишь вчера к 16:40 удалось извлечь мусорную пробку длиной 4 метра и диаметром 800 мм. Коллектор запустили в работу. Суммарно из коллектора извлекли более 4 кубометров мусора.