Откачивали два дня. В Омске затопило фитнес-клуб из-за аварии на коллекторе

В итоге воду удалось откачать, только уложив временный трубопровод. Специалисты дежурили на месте всю ночь, поднимая каждые два часа насос и очищая его от мусора. Лишь вчера к 16:40 удалось извлечь мусорную пробку длиной 4 метра и диаметром 800 мм. Коллектор запустили в работу. Суммарно из коллектора извлекли более 4 кубометров мусора.