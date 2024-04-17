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коммунальная авария

Откачивали два дня. В Омске затопило фитнес-клуб из-за аварии на коллекторе

17 апреля 2024, 06:46
Фото: Росводоканал Омск
коммунальная авария

В Ленинском округе Омска затопило фитнес-клуб из-за аварии на коллекторе

В Ленинском округе произошла коммунальная авария. Среди пострадавших оказался фитнес-клуб на улице Станционной. В здании произошел прорыв канализационного коллектора, и клуб не работает уже несколько дней.

В Ленинском округе Омска в ночь с воскресенья на понедельник произошла коммунальная авария. Среди пострадавших оказался клуб The Fitness Arena, который находится на улице Станционной. Из-за аварии фитнес-клуб не работает уже несколько дней.

В настоящее время руководство ожидает помощи от коммунальных служб. Тем временем вода со всем содержимым уже залила центр и вышла на улицы 6-я Станционная и Новокирпичная.

коммунальная авариякоммунальная авария
коммунальная авария
Фото: Росводоканал Омск

В «Водоканале» объяснили, что произошла авария на коллекторе в Ленинском округе, вероятно, это одно и то же ЧП. Вода из канализационных труб вышла из-за крупного засора. На месте работают две бригады и гидродинамическая машина.

«К сожалению, пробка из мусора настолько плотно спрессовалась внутри коллектора, что пробить ее напором воды под высоким давлением не удалось. Ситуация усугубилась значительным притоком ливневых, талых и грунтовых вод после осадков 14 апреля. Утром 15 апреля специалисты приняли решение об установке перекачки», — уточнили в «Росводоканале».

В итоге воду удалось откачать, только уложив временный трубопровод. Специалисты дежурили на месте всю ночь, поднимая каждые два часа насос и очищая его от мусора. Лишь вчера к 16:40 удалось извлечь мусорную пробку длиной 4 метра и диаметром 800 мм. Коллектор запустили в работу. Суммарно из коллектора извлекли более 4 кубометров мусора.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Мусор#Труба#Новости#Вода#Коллектор#Коммунальная авария#Аварийная ситуация#Талые воды
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