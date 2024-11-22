Реставрация

Омский «отважный дом». Активисты «Том Сойер Феста» восстановят старинное здание

Совсем скоро в Омске стартует шестой сезон «Том Сойер Феста» — всероссийского фестиваля восстановления исторической среды. И его участники уже определились с новым объектом — им стал дом дореволюционной постройки на Октябрьской улице.