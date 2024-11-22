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Реставрация

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Ноябрь
Виталий Хоценко обсудил с министром культуры РФ итоги нацпроекта «Культура»
Омская область получит 1 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры.
22 ноября, 04:45
Октябрь
Историческое здание возвращается к жизни: в Омске продолжается реставрация музея
В Омске активно идут работы по реставрации Музея городского быта, который является объектом культурного наследия. Мэр Сергей Шелест рассказал о ходе восстановительных работ.
15 октября, 12:27
Сентябрь
Бюрократия тормозит мечты: когда Омск получит первый пятизвездочный отель
Переговоры о строительстве пятизвездочного отеля в Омске продолжаются, но отсутствие бренда и бюрократические трудности задерживают реализацию масштабного проекта.
11 сентября, 12:07
Август
Без конкурентов. Для реставрации башни с часами в центре Омска разработают проект
6 августа, 08:30
Июль
Сносить? Реставрировать? Сдавать? Что происходит в Омске с памятниками архитектуры
27 июля, 04:04
Ремонта не было. В Омске обрушилась стена здания бывшего пивзавода на Волочаевской
19 июля, 04:49
В Советском округе Омска отреставрируют стелу в сквере 70-летия Победы
На реставрацию стелы «Вечной славы», расположенную в сквере на улице Заозерной, планируется потратить 4,5 млн рублей, подрядчик уже приступил к выполнению работ.
17 июля, 08:29
Символ Омска. На Любинском проспекте собираются отреставрировать купол с часами
9 июля, 05:46
Июнь
Омский «отважный дом». Активисты «Том Сойер Феста» восстановят старинное здание
Совсем скоро в Омске стартует шестой сезон «Том Сойер Феста» — всероссийского фестиваля восстановления исторической среды. И его участники уже определились с новым объектом — им стал дом дореволюционной постройки на Октябрьской улице.
30 июня, 10:35
«Как конфетка». В Омске выставили на продажу раритетную Волгу» с красным салоном
13 июня, 03:34
18 миллионов за работу. В центре Омска отреставрируют историческое здание
Найден подрядчик, который займется реставрацией исторического здания на улице Тарской в Омске, сейчас там располагается филиал ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС „Правосудие“.
12 июня, 05:30
Май
Барнаульцы за 26 млн рублей спасут здание Омского горсовета от обрушения в реку
31 мая, 04:46
Апрель
Взрыв банкомата, затопленные подвалы и разваливающиеся дома. Главные темы недели
21 апреля, 10:52
В центре Омска после судебных тяжб начали реконструкцию дома, где находится Govinda
15 апреля, 10:58
Март
В Омске госэкспертиза забраковала проект ремонта одного из зданий бывшего пивзавода
14 марта, 09:34
Февраль
Довоенный флагман. В Омске за 950 тысяч продают отреставрированный Opel Kapitan
14 февраля, 05:41
Январь
Мэр с ледорубом, пропитые деньги и древние лягушки. Омск в воскресенье
28 января, 14:18
В Омске восстановят «Крокодила и лягушек» — один из старейших фонтанов города
Вместе со стартом сбора средств на реставрацию, омичам продемонстрировали и дизайн-проект объекта.
28 января, 13:24
Годами игнорировали. Застройщика центра Омска обязали отремонтировать здание ТЭЦ-1
22 января, 04:26
Ноябрь 2023
Нет спроса. На севере Омской области не нашли покупателя для купеческого дома
Здание, которое признано объектом культурного наследия, вошло в программу приватизации муниципального имущества.
28 ноября 2023, 08:25

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