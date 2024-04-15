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Published Сегодня, 03:18

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Updated Сегодня, 05:59

иллюстрация

«Жильцы боятся ложиться спать». Омичи забили тревогу из-за воды в подвале

15 апреля 2024, 03:18
Фото: Город55
иллюстрация

Жилому дому в Омске грозит разрушение из-за подмыва фундамента

Из-за неисправной канализации в доме на улице Рождественского затопило подвал. Собственник подвала откачивает затопление за свой счет, но устранить проблему всего дома не может. Вода подмыла фундамент в двух местах, есть риск обрушения дома.

В Омске уже третью неделю без перерыва продолжается затопление подвальных помещений из-за неисправной канализации. Это происходит в жилом доме на улице Рождественского, 1г, который был построен в 2011 году.

Собственником подвала является коммерческая организация, которая откачивает воду за свой счет, однако очевидно, что устранить общедомовую проблему она не может.

«Вода уже серьезно подмыла фундамент в двух местах, есть риск обрушения дома, а он всего лишь 2011 года постройки. Обращались в МЧС, ГЖИ, мэрию — никакой помощи нет. Жильцы боятся ложиться спать, потому что дом может треснуть или обрушиться в любой момент. Никому дела до нас нет. Если дом рухнет и будут человеческие жертвы, то уже поздно будет куда-то писать», — рассказала жительница дома.

Также, по словам жильцов, управляющая компания не имеет полномочий или желания что-либо делать.

Обновлено: в администрации Ленинского округа Омска сообщили, что проблему уже устранили, опасности обрушения дома нет.

«В настоящее время подтопления нет. Вчера силами АО „Омскводоканал“ был снят подпор, выполнена откачка воды. Какие-либо разрушения конструктива отсутствуют», — сообщили в администрации.
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#Омск#Омская область#Безопасность#Коммунальные услуги#Новости#Катастрофа#Жилищные проблемы
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