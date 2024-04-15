«Жильцы боятся ложиться спать». Омичи забили тревогу из-за воды в подвале

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
В Омске уже третью неделю без перерыва продолжается затопление подвальных помещений из-за неисправной канализации. Это происходит в жилом доме на улице Рождественского, 1г, который был построен в 2011 году.
Собственником подвала является коммерческая организация, которая откачивает воду за свой счет, однако очевидно, что устранить общедомовую проблему она не может.
«Вода уже серьезно подмыла фундамент в двух местах, есть риск обрушения дома, а он всего лишь 2011 года постройки. Обращались в МЧС, ГЖИ, мэрию — никакой помощи нет. Жильцы боятся ложиться спать, потому что дом может треснуть или обрушиться в любой момент. Никому дела до нас нет. Если дом рухнет и будут человеческие жертвы, то уже поздно будет куда-то писать», — рассказала жительница дома.
Также, по словам жильцов, управляющая компания не имеет полномочий или желания что-либо делать.
Обновлено: в администрации Ленинского округа Омска сообщили, что проблему уже устранили, опасности обрушения дома нет.
«В настоящее время подтопления нет. Вчера силами АО „Омскводоканал“ был снят подпор, выполнена откачка воды. Какие-либо разрушения конструктива отсутствуют», — сообщили в администрации.