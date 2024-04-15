«Жильцы боятся ложиться спать». Омичи забили тревогу из-за воды в подвале

Жилому дому в Омске грозит разрушение из-за подмыва фундамента

Из-за неисправной канализации в доме на улице Рождественского затопило подвал. Собственник подвала откачивает затопление за свой счет, но устранить проблему всего дома не может. Вода подмыла фундамент в двух местах, есть риск обрушения дома.