В Омске мужчина взорвал банкомат и попытался украсть деньги

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Стали известны подробности взрыва в офисе «Сбербанка» на улице Краснознаменной. В омскую полицию сообщение о происшествии поступило сегодня, 17 апреля, в 8:30 утра.
По предварительным данным, неизвестный мужчина пытался вскрыть банкомат, чтобы украсть деньги. В результате инцидента никто не пострадал. В банкомате было более 1,5 млн рублей.
Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере». Прокуратура Центрального округа Омска взяла на контроль расследование преступления.
Офис «Сбербанка» расположен на первом этаже многоквартирного дома. В прокуратуре рассказали, что никто не пострадал.
В пресс-службе «Сбербанка» сообщили, что злоумышленнику не удалось забрать деньги.
«Злоумышленнику не удалось похитить деньги — система безопасности в очередной раз подтвердила свою эффективность. Распространяемые в сети фото с разбросанными купюрами — фейк и не имеют отношения к случившемуся. Как показывает практика, преступления против Сбербанка всегда раскрываются, а злоумышленники несут заслуженное наказание. Уверены — так будет и в этот раз», — сообщили в банке.