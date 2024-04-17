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В здании банка выбило окна

В Омске мужчина взорвал банкомат и попытался украсть деньги

17 апреля 2024, 05:37
Фото: Прокуратура Омской области
В здании банка выбило окна
Инцидент произошел на улице Краснознаменной рано утром.

Стали известны подробности взрыва в офисе «Сбербанка» на улице Краснознаменной. В омскую полицию сообщение о происшествии поступило сегодня, 17 апреля, в 8:30 утра.

По предварительным данным, неизвестный мужчина пытался вскрыть банкомат, чтобы украсть деньги. В результате инцидента никто не пострадал. В банкомате было более 1,5 млн рублей.

Фото: Прокуратура Омской области

Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере». Прокуратура Центрального округа Омска взяла на контроль расследование преступления.

Офис «Сбербанка» расположен на первом этаже многоквартирного дома. В прокуратуре рассказали, что никто не пострадал.

В пресс-службе «Сбербанка» сообщили, что злоумышленнику не удалось забрать деньги.

«Злоумышленнику не удалось похитить деньги — система безопасности в очередной раз подтвердила свою эффективность. Распространяемые в сети фото с разбросанными купюрами — фейк и не имеют отношения к случившемуся. Как показывает практика, преступления против Сбербанка всегда раскрываются, а злоумышленники несут заслуженное наказание. Уверены — так будет и в этот раз», — сообщили в банке.
В Омске в здании «Сбербанка» произошел взрыв
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#Евгений Игишев#Происшествия#Кража#Полиция#Пострадавшие#Уголовное дело#Деньги#Взрыв#Сбербанк#Банкомат#Следствие#Офис
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