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Скорая

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2024
Скорая помощь застряла в колее на пути к больному в деревне Омской области
6 ноября, 14:54
Не устраивают зарплаты? В Омской области возникла острая нехватка водителей скорой
24 сентября, 05:23
До двух лет лишения свободы. Омский фельдшер пойдет под суд за ДТП с медсестрой
31 июля, 05:14
В центре Омска иномарка столкнулась с троллейбусом: пострадала 84-летняя пенсионерка
17 мая, 05:30
Констатировали смерть. В омском сквере им. Дзержинского умер неизвестный мужчина
По сообщению очевидцев, сначала мужчине стало плохо, после чего он потерял сознание и перестал дышать, тело забрали работники скорой помощи.
14 мая, 13:52
Мощный взрыв. На Левобережье Омска вспыхнула машина скорой помощи
8 мая, 03:25
Ехала с мигалками. Омская полиция начала проверку после ДТП со скорой помощью
В результате аварии пострадали пассажиры скорой помощи, ход расследования контролирует прокуратура.
25 марта, 13:52
Кладбище косуль, первая победа плей-офф и внезапные смерти. Главные темы недели
3 марта, 10:00
Родные забили тревогу. Медики спасли 100-летнюю омичку с 40-градусной температурой
Спустя четыре дня женщину уже выписали домой.
24 февраля, 04:56
2023
Доставили в коме. Врачи за один день спасли двух омичек с инсультом
16 декабря 2023, 04:44
Омский СК возбудил уголовное дело после смерти ребенка из-за отказа от госпитализации
Сейчас сотрудники следственного комитета устанавливают все обстоятельства случившегося.
15 декабря 2023, 10:47
Шок. В Омске мужчина прыгнул с Ленинградского моста
11 декабря 2023, 03:23
Спасение от инсульта, раритетная «Волга» и перемены в «Авангарде». Омск сегодня
28 октября 2023, 14:06
Парил до потери сознания. Юный омич отключился после курения электронной сигареты
12 октября 2023, 04:17
И бегуны, и зрители. Сколько людей обратилось за медицинской помощью в День города
В Министерстве здравоохранения рассказали, скольким людям понадобилась медицинская помощь в день проведения спортивных и развлекательных мероприятий.
7 августа 2023, 09:10
Паника отменяется. Минздрав опроверг информацию о платной медицинской помощи
2 августа 2023, 13:47
В Омске эвакуировали сотрудников Роспотребнадзора из-за ложного сообщения
26 июня 2023, 11:52
«Воняет помойкой». Омичи пожаловались на бомжей в приемном отделении больницы
В региональном минздраве ответили, что двери больниц открыты для всех. В том числе и для бездомных.
3 февраля 2023, 06:28
2022
Убил из-за любви. Ревнивый вахтовик зарезал нового возлюбленного бывшей сожительницы
Омич сам вызвал скорую помощь и полицию, но спасти пострадавшего не удалось.
3 августа 2022, 10:00
В омском минздраве прокомментировали «запоздалую» госпитализацию подростка-инвалида
26 июля 2022, 08:11

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