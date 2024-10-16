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Трамвай

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Октябрь
В Ленинском округе Омска трамвай сошел с рельсов и создал пробку
16 октября, 13:39
Новенькая «Омка». Омский «Пассажирсервис» закупает 10 тысяч транспортных карт
4 октября, 06:10
Сентябрь
В Омске трамвай «пошел в разнос»: транспорт сошел с рельсов и встал поперек путей
30 сентября, 12:07
Август
Обновленные пути. Омичам рассказали, когда вернут трамвай №9
30 августа, 05:28
Новые квартиры, технологичные «зебры» и ремонт путей. Омск во вторник
27 августа, 15:01
Новый транспорт. В Омске хотят запустить трамваи до Московки
23 августа, 04:19
Ремонтируют пути. В Омске укоротили маршрут некоторых трамваев
Потерпеть неудобства нужно будет всего лишь пару дней. В мэрии поделились подробностями.
12 августа, 04:34
Июль
Пути в воде. Из-за дождя дептранс поменял маршруты сразу трех омских трамваев
23 июля, 03:07
На затопленном трамвайном кольце в Омске планируют ремонт ливневого колодца
23 июля, 02:55
Ржавчина и трава по колено. Как сейчас выглядят затопленные трамвайные пути в Омске
23 июля, 02:35
Чудом остался жив. Омич попал под трамвай и остался без руки
17 июля, 05:30
Вода отступила. В Омске из-за подтопления перестал работать трамвай №9
Стало известно, по какой причине участок трамвайного кольца затопило.
9 июля, 08:20
Июнь
Из-за капремонта путей временно изменятся три омских трамвайных маршрута
В администрации города омичей предупредили об изменении маршрутов трамваев № 1, 4 и 7, корректировки связаны с капремонтом путей в Амурском поселке.
17 июня, 11:45
Стало известно, когда омский трамвай № 9 вновь поедет по маршруту
14 июня, 09:52
Пока все исправны. В Омске валидаторами оснащены только 205 городских автобусов
11 июня, 07:37
Из-за ремонта путей в Амурском поселке омские трамваи временно изменят схему движения
Из-за капремонта путей в Амурском поселке временно изменится схема движения трамваев №1, 4 и 7, об этом омичей предупредил мэр города Сергей Шелест.
10 июня, 09:39
Май
За полгода 185 млн. Омичам объяснили, почему необходимо повысить стоимость проезда
23 мая, 03:28
В Омске из-за подтопления путей третий день на маршрут №9 не выходят трамваи
22 мая, 11:29
Эксплуатация невозможна. Омское трамвайное депо спишет 15 старых вагонов
О судьбе старых трамваев рассказал мэр города Сергей Шелест, после списания вагоны отправятся на утилизацию.
17 мая, 12:07
Апрель
Смена маршрутов, снос домов и страшный пожар. Омск в четверг
25 апреля, 14:27

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